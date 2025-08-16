En relación con el reportaje difundido el 3 de agosto en Cuarto Poder de América Televisión, titulado: “El Retorno de /as empresas Chinas con historial de sanciones y denuncias”, rechazamos cualquier intento de vincular a CCECC PERU con prácticas irregulares o anticompetitivas. AI respecto, aclaramos lo siguiente:

f. Negamos haber cometido irregularidades en la licitación pÚblica que se cuestiona. Nuestra participación en esta licitación y otras se realiza con absoluto rigor técnico y en estrícto cumplimiento de las bases, en el marco de los principios de transparencia, legalidad y libre competencia.

z. Se ha señalado que CCECC PERU suscribía el contrato si el postor ganador (CONSORCIO VIAL SAMA) no Io suscribe. Aclaramos que esto no es posible, ya que la oferta de CCECC PERU fue descalificada de dicha licitación. Es decir, no somos finalistas, como de forma imprecisa se menciona en el reportaje y en la nota de prensa en la web de América Televisión. Según el ACTA DE EVALUACIÖN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO (FORMATO N° 16), el

postor que sigue en el orden de prelación calificado, después del postor ganador, es el Consorcio Tacna.

s. Señalar que habría irregularidades porque el monto que ofertamos es igual o parecido at de otros postores, revela un desconocîmiento de la normativa en contrataciones y del funcionamîento de los procesos públicos. En licitaciones y en ciertos concursos públicos el valor referencial es público. Están definîdos por un mínimo inferior y un máximo superior (90% y 110%). Con esta informacîón pública, los postores para ser más competitivos ofertan al 90% del monto del valor referencial lo que es perfectamente legal. Esa es la razón por la que existe coincidencia de ofertas; no porque haya algún acto o práctica irregular.

Lamentamos que se emitan reportajes y notas de prensa sin contrastar información ni consultar con las partes involucradas. Nos reservamos el derecho de ejercer acciones legales contra quienes difundan información inexacta o malintencionada que afecta nuestra imagen institucional. A la fecha, hemos culminado de manera exitosa ocho proyectos, entre obras y servicios de mantenimiento vial, todos entregados de manera satisfactoria y la mayoría había sido abandonados por muchos años en el país. Estas obras ya están beneficiando a miles de peruanos, mejorando su calidad de vida y el acceso a infraestructura segura y moderna.

Seguiremos participando en procesos públicos con responsabilidad, transparencia y respeto por la legalidad. Mantenemos firme nuestro compromiso con la ética, la integridad y el desarrollo del Perú.