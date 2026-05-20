La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura pública nacional y con la promoción de medidas concretas orientadas a reducir las brechas que afectan el desarrollo económico y social del Perú.

En los últimos días se han anunciado iniciativas y espacios de articulación vinculados al impulso de proyectos de infraestructura y competitividad en distintas regiones del país. Todo esfuerzo orientado a promover inversiones y fortalecer el desarrollo descentralizado es bienvenido; sin embargo, consideramos necesario recordar que el Perú requiere avanzar más allá de los anuncios y pactos.

En esa línea, desde febrero de 2024, la SNCI ha impulsado la presentación de iniciativas legislativas orientadas a modernizar la gestión de la infraestructura pública, entre ellas:

Proyecto de Ley para la creación del Ministerio de Infraestructura, como entidad encargada de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la gestión de la infraestructura pública a nivel nacional, con la finalidad de brindar servicios públicos de calidad a la población, considerando un enfoque territorial y social, así como criterios de eficiencia y sostenibilidad. Ley N° 32460, que fortalece y optimiza el mecanismo de Obras por Impuestos, incorporando el mecanismo Servicios por Impuestos y ampliando los tipos de proyectos e inversiones sujetos de ejecución bajo dicho modelo, en beneficio de millones de peruanos.

El Perú cuenta actualmente con instrumentos y mecanismos orientados al desarrollo de infraestructura y competitividad: Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (2022) y Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 (03/2026), que prioriza 72 proyectos por S/ 144 mil millones, entre otros, los cuales deben ser ejecutados de manera eficiente y articulada.

El país no necesita de protagonismos individuales. La SNCI considera que este es un momento en el que los gremios, instituciones técnicas y autoridades deben actuar de manera coordinada y unida, priorizando soluciones que atiendan las necesidades reales de la población y permitan mejorar la competitividad nacional.

En ese contexto, debemos preocuparnos en asegurar, por ejemplo: que el registro sanitario de nuevos medicamentos no demore de 5 a 14 años; y, la reducción del alto costo de los medicamentos, ya que resulta muy preocupante que en países como el nuestro existan casos donde el costo sea 3 o 4 veces más alto en comparación con países de Europa, afectando la economía y salud de millones de peruanos; pues de nada servirá construir más hospitales sin acceso a medicamentos.

Recordemos que primero son los intereses del Perú; asegurar la estabilidad jurídica, la distribución de riqueza adecuada, en beneficio de la población que, a pesar del crecimiento, aún no accede a servicios básicos como el agua, desagüe, salud y educación; motivos por los cuales invocamos a los actuales candidatos presidenciales a tener estos aspectos muy presentes.

Finalmente, la SNCI invoca al Gobierno para que las Fuerzas Armadas acompañen el traslado de actas a fin de garantizar el acceso de todos los peruanos a ejercer su derecho al voto el próximo 07 de junio de acuerdo al artículo 31° de la Constitución Política del Perú.