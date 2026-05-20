El Perú atraviesa una transición demográfica acelerada: más de 4 millones de personas adultas mayores representan actualmente el 12,7% de la población nacional, con proyecciones a duplicarse entre los años 2030 y 2050, ante los retos crecientes que enfrenta la población adulta mayor en el ámbito de la salud, la educación médica y las políticas públicas, consideramos necesario expresar nuestra posición institucional respecto a la urgencia de fortalecer la atención geriátrica con un enfoque interdisciplinario, ético y tecnológico.

La Ley N° 30490 establece el deber del Estado de garantizar atención integral diferenciada para las personas adultas mayores, mientras que la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 (DS N° 006-2021-MIMP), identifica explícitamente el inadecuado sistema de salud como causa directa de la discriminación estructural por motivos de edad, e instruye el fortalecimiento del recurso humano especializado, la implementación de redes de atención sociosanitaria y la cobertura de atención integral. A ello se suman los compromisos derivados de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y los lineamientos de la OMS relacionados al envejecimiento saludable.

Reconocemos que el envejecimiento poblacional exige respuestas innovadoras, así como la integración de nuevas tecnologías en la práctica clínica bajo marcos éticos y regulatorios claros, pues la implementación de servicios de geriatría no constituye una opción discrecional, sino una obligación derivada del marco normativo vigente que garanticen calidad y equidad en la atención.

La Sociedad Peruana de Geriatría (SOPERGER), manifiesta su compromiso con la defensa del derecho de las personas adultas mayores a recibir atención digna, integral, basada en evidencia científica; propone la implementación progresiva de programas orientados por Geriatría en los tres niveles de atención, desde la promoción y prevención en el primer nivel hasta la atención de alta complejidad en el tercer nivel, con un modelo centrado en la persona, orientado a la continuidad del cuidado, el trabajo multidisciplinario y la articulación sociosanitaria.

La Sociedad Peruana de Geriatría pone a disposición del Estado su capacidad técnica institucional y hacemos un llamado a la acción, exhortamos a las autoridades competentes a priorizar políticas públicas que fortalezcan la formación interdisciplinaria de profesionales en geriatría y gerontología, a la implementación organizativa de la Red de Cuidados integrales e integrados que respondan a las tendencias globales.

Este pronunciamiento refleja nuestra postura institucional y nuestro compromiso con la innovación en la atención geriátrica, la construcción de un sistema inclusivo, moderno y sostenible.