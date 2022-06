“En primer lugar no pude acoplarme a las clases virtuales ya que no contaba con los medios suficientes para poder disfrutar de esas clases, porque no tenía celular, no tenía internet”, cuenta Adriano Haren Gómez Carrión de 5to grado de secundaria desde una carpeta del colegio N 3080 Perú Canadá mientras recuerda cómo fueron los inicios de la educación a distancia.

A inicios del 2020, los escolares de todo el país recibieron una noticia que cambiaría su vida por dos años. Por la pandemia no volverían a las aulas hasta próximo aviso. El colegio se haría de manera remota: por internet, televisión, rádio o Whats App. Pero esto no fue fácil.

La mayoría de los alumnos prefiere las clases presenciales y disfrutan del reencuentro con sus compañeros. / Alessandro C.

Amy Kimberly García Mozombite, de 16 años del colegio Fe y Alegría N2, recuerda la dificultad de conectarse a las clases: “la virtualidad no me ayudaba a poder aprender por problemas de internet. Incluso, en mi caso, yo tengo dos hermanos más, entonces era un problema compartir dispositivos”.

Los corresponsales cuentan que el inicio fue muy difícil, pero poco a poco, gracias al esfuerzo de los docentes, lograron mejorar esta dinámica. Algunos comentan que a partir del segundo año, 2021, las clases ya pasaron a ser por Zoom o Meet en vez de Whats App. De hecho, algunos escolares confiesan que lograron acostumbrarse y hasta preferir la virtualidad.

Cada equipo de corresponsales escolares está formado por 5 escolares y supervisado por un docente y un periodista de El Comercio. / Alessandro C.

Perú fue uno de los La desigualdad de género, un tema que afecta a las mujeres en nuestra sociedad en regresar a clases presenciales. El año escolar 2022 comenzó con un modelo hibrido semipresencial, la mayoría de los jóvenes comenta que esto no les gustó para nada. Sin embargo, ya avanzado el año, volvieron a las clases por completo.

Matías Herber Portal Calle, de quinto de secundaria del colegio Fé y Alegría N2, mientras mira hacia arriba, como tratando de recordar esos días, dice: “Fue una alegría inmensa, pero como también estabamos dentro del marco de la pandemia uno no sabía si querer abrazarlos o darle la mano el puñito”.

Sin embargo, Alessia Del Carmen Morante Altuna de 16 años del colegio Bertlot Brecht, explica que fueron sentimientos encontrados, además de estar contentos por volver a ver a sus amigos, se sentían confundidos. “Cuando volvimos, al comienzo fue un poco raro porque ya eran dos años sin haber escrito a mano, sin haber tomado apuntes, sin tener que sentarte frente a un profesor”, indica.

Los docentes deben tomar en cuenta las dificultades que presentan los escolares al haber dejado de ir a clases por dos años. / ALESSANDRO CURRARINO

Recordemos que los alumnos de quinto de secundaria hicieron su último año presencial en segundo de secundaria. Lo mismo los alumnos de cuarto de secundaria: hicieron su último año en primero de secundaria.

Este año, junto con el regreso a clases, 515 escolares de todo el Perú son parte del programa de Corresponsales Escolares. La mayoría ha decidido escribir una nota periodística sobre este tema: el ansiado regreso a clases.