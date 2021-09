El emprendimiento es una opción laboral y para algunos el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas. Lo dicho implica desarrollar una cultura de emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes.

¿Cuán importante es el emprendimiento? No todos tienen esa mente emprendedora, a veces uno quiere hacer un proyecto, pero nunca se hace. El emprender consiste en una disciplina al planear, tener en cuenta todas las herramientas para que se pueda tener éxito. Si uno lo hace de manera seria y correcta tendrá buenos resultados. Cabe recordar que abarca muchísimo la responsabilidad y el orden de poder realizarlo, y nos ayudará a estar siempre preparados.

Ahora con el contexto actual de la covid-19, los emprendimientos que estaban creciendo tuvieron que adaptarse, y los emprendedores tomaron una actitud de resiliencia. Lo positivo de ello es que varios se toman la situación como una oportunidad de ser innovadores.

A continuación, se dará a conocer a través de dos entrevistas a personas quienes actualmente tienen una meta para seguir adelante, una visión a futuro y esperanza de seguir creciendo para conseguir mejores ingresos.

MARÍA INÉS ASPILICUETA

Tiene 36 años viene trabajando como fisioterapeuta desde el año 2012 y tiene una discapacidad visual que no le impide ser una de las muchas mujeres emprendedoras.

Maria Inés Aspilicueta

Entrevistadora (E): ¿Ha surgido durante esta etapa de encierro alguna idea de emprendimiento o tal vez otro trabajo aparte del que realiza?

María Inés: Sí, claro. Yo soy fisioterapeuta desde que quedé ciega, estudié terapias alternativas y de esa manera me he estado desenvolviendo. También aprendí manualidades (arte de origami) para venderlas. Por otro lado, inicie la venta de productos belleza, cuidado y aseo personal de marca europea. Durante la pandemia vendí y estudié repostería. También, tuve la oportunidad de ser profesora de cursos de masoterapia para personas ciegas para que ellas también se puedan desenvolver.

Todo eso me ha permitido tener un ingreso. De hecho, me considero una persona emprendedora desde muy pequeña puesto que con mi mamá siempre hemos trabajado juntas, haciendo muchas cosas para poder traer pan a la casa y ayudar a mis hermanos pequeños que ahora están grandes. A veces mi familia me dice que todo lo veo negocio.

E: ¿Qué le motivó a realizar su emprendimiento?

Siempre he pensado en tener un negocio propio, un ingreso económico seguro para mis necesidades y las de mi familia. Pienso integrarme nuevamente a laborar de manera individual.

E: ¿Su negocio está siendo rentable?

Ah claro, yo diría que durante la pandemia yo he estado superando muchas cosas porque yo para iniciarlo, por ejemplo invertí un dinero, no lo pude trabajar que no fue mucho en realidad fue muy poco para hablar de inversión pero posteriormente unos años después en el 2016, yo pude conseguir un dinero un poco más elevado para poder hacer un centro un poquito más cómodo, más digamos para la comodidad tanto para el terapeuta como para los pacientes.

Pero lamentablemente en ese tiempo, en el año 2016 me asaltaron. Yo perdí ese dinero que me prestaron y tuve que pagarlo, y lo sigo pagando hasta ahora, ya no pude digamos completar lo que se quiso en ese momento. Pero de poco en poco se ha ido recuperando. Lo bueno es que cada año siempre uno tiene diferentes experiencias. El no rendirse hace que uno consiga esforzarse, alcanzar la meta de lo que te has planteado.

E: ¿Cuál cree que ha sido una de las dificultades más fuertes?

A veces la impotencia, de por ejemplo no tener al alcance algunas cosas que puede ser sencilla, que por la discapacidad no lo pueda alcanzar. Puedes estar alrededor de mucha gente, pero es como estar solo. Entonces como que a veces es que uno quiere y puede, pero no, no sé. Podría decir que para mí ha sido una de las dificultades también, la insensibilidad de la gente en la calle, verte que tienes que cruzar la pista que tú estás cruzando y no te ayudan. Creo que eso es muy aparte de muchas otras cosas son las que a veces como que te provocan más dificultad.

E: ¿Qué podría usted aconsejar a las otras personas o jóvenes que quieren empezar de cero?

Que le metan muchas ganas a algo que quieren hacer. A veces no recibimos el apoyo emocional y eso hace que uno baje la guardia. No permitan que nada ni nadie les baje el deseo o ese interés de hacer algo. Siempre intentarlo una y otra vez.

ANDRÉS UREÑA

Se llama Andrés, tiene 35 años y es un amante de la tecnología. Durante la pandemia se encerró en su casa para fabricar unos cubitos de 15 x 15 cm que permiten estirar la red del Wifi hasta el baño o hasta donde quieras. Al ver que funcionaba, lo lanzó al mercado: oscar.pe.

Andrés Ureña

E: ¿Cuál ha sido la motivación para empezar su emprendimiento? ¿A raíz de qué?

Andrés Ureña: Yo trabajo remoto hace más de diez años. Como siempre estuve en temas digitales, el trabajo remoto fue algo que me apasionaba, principalmente porque no me gustaba ir a la oficina, porque encontraba que la oficina no era el lugar donde realmente se trabajara, en un lugar donde se coordinaba muy bien las cosas y podía trabajar en equipo, pero al tener trabajo focalizado era muy difícil. Rápidamente me di cuenta que cuando uno trabaja en remoto, una de las cosas más importantes es el internet. Además desde casa provoca trabajar desde la cama, el escritorio, el sillón, etc. y el internet no siempre llega a todos estos lugares.

Así que en abril del año pasado en plena pandemia, vi a mucha gente con este mismo problema y algo obviamente muy natural en mí, dije pero yo ya sé sobre ese problema, a mí ya me ha pasado y como yo ya había investigado mucho y había probado - que hasta el día de hoy sigo probando casi todas las soluciones que existen para mejorar la señal en la casa- , entonces se me ocurrió crear un producto que realmente podía ser muy eficiente: estos routers o cubitos que amplifican la red. Por ahí vino la motivación de querer ayudar a la gente a que acortara el problema o acortara la curva de aprendizaje que yo tuve en los últimos diez años.

E: ¿Cuándo empezó a funcionar este negocio formalmente?

Empezamos en abril del año pasado, de manera, no quiero decir informal. No éramos un negocio per sé esto, empecé a probar con la demanda, a ver si había demanda por ese producto. Yo mismo fabriqué unos cubitos en su momento con hardware libre, hay un tipo de hardware que se llama Arduino que te permite hacer diferentes cosas. Hice unas pruebas con los equipos e intenté encapsularlos y venderlos a algunas personas y de hecho lo vendí como un poco como para probar a muy bajo costo, si esto podía funcionar o no, y al hacerlo me di cuenta de que efectivamente estaba resolviendo un dolor fuerte que era “mi internet no me llega a diferentes partes de la casa”. Pero detrás de ese dolor había un dolor mucho más potente que era que necesito recuperar la independencia de poder trabajar adentro de mi casa, porque muchas familias trabajaban todas mirando frente al sillón, en donde estaba el router principal de la compañía y estaba el esposo, la esposa, el abuelo, el hijo, el perro, todos en Zoom frente al sillón porque la señal no llegaba a ninguna parte más de la casa. Entonces esto por ahí comenzó, y claro, recién nos establecimos como empresa en noviembre del año pasado.

E: De acuerdo al producto que ofrece ¿qué características tiene este?

Los cubitos lo que hacen es que te dan una sola señal de wifi en toda la casa. Además son inteligentes, entonces determinan - dependiendo del uso - quien necesita más internet que otros. Los cubitos entienden todo el ecosistema y se auto gestionan no tienes que preocuparte de tocarlos o resetearlos, solitos se auto gestionan.

E: ¿Considera que su producto es un avance tecnológico?

Sí, de todas maneras. Acá hay una discusión constante, te dicen que hay muchas cosas que nos son innovadoras porque son las copias de otras, pero también hay otra corriente que te dice que todo es una mezcla de lo que ya existe. La innovación para mí es nada más que colocar los mismos elementos que ya existían, solo que en diferentes formas.

La tecnología es más la anécdota de cómo se resuelve este problema y lo principal es el servicio y la confianza de una tecnología que sabemos que funciona, sabemos que resuelve problemas que podemos controlar. Sí, yo creo que sí somos innovadores y esperamos hacerlo aún más con más a detalle que en el mediano plazo.

E: Luego de dar a conocer a las personas su producto ¿qué situaciones positivas y negativas ha tenido o tiene al promocionar su producto de manera online?

El día de hoy estamos un poco complicados con crecer, queremos vender más y nos está costando un poquito llegar al cliente o encontrar clientes, pareciera ser que el problema se ha “disipado” ya que todo el mundo se encuentra en casa y de una u otra manera lo solucionan, pero la verdad es que cada vez que hablamos con los clientes o con clientes nuevos seguimos encontrando un tremendo valor de poder ayudarlos, a pesar de que ya hayan probado otras soluciones y a pesar de que el problema este resuelto, el problema no termina de estar resuelto, hasta que compren los cubitos que nosotros vendemos. Lo que se nos complica el día de hoy es hacernos conocer, que nos conozcan como marca, como servicio y después como producto.

E: ¿Tuvo dificultades para financiar su negocio?

¡Sí, todavía las tengo! Mucho de esto está siendo financiado por mi propia cuenta y también a partir de las propias ganancias del negocio, entonces cada vez que ganamos plata tratamos de reinvertir para que esa plata siga trabajando. Somos un negocio que ha generado plata desde el día 1, lo que no quiere decir que seamos totalmente rentables. Dentro de poco vamos a tomar una ronda de financiamiento en el futuro, justamente para poder llevar este emprendimiento a todo el planeta.

E: ¿Qué recomendaciones haría usted para las personas que deseen iniciar su negocio?

Sueñen en grande y tengan confianza en ustedes mismos, ese es el mejor consejo que les puedo dar, sueñen en grande si sueñan algo traten de multiplicarlo por dos. Busquen qué más hay, sueñen realmente en grande y confíen en ustedes, no le hagan caso a la gente, confíen, traten de concentrarse.

El emprendimiento no es algo que debemos tomar a la ligera, con el testimonio de la señora María Aspilcueta y el señor Andrés Ureña se ha logrado captar la esencia de un emprendedor. Debemos tomar en cuenta los pasos minuciosamente para lograr el objetivo trazado, aprender a adaptarnos adecuadamente a las circunstancias y siendo perseverantes en lograr lo que deseamos sin importar los obstáculos. Siempre teniendo presente que podemos lograr alcanzarlas. Con perseverancia y dedicación tomando el ejemplo de nuestros audaces emprendedores.

Aunque sintamos que no podemos más, debemos ver las cosas positivamente, aprovechar y convertirlas en oportunidades. El emprendimiento no solo es una ayuda económica sino también nos despeja la mente y nos prepara mucho más para la vida.

Informe elaborado por los corresponsales escolares Jesús Manuel Apaza Tapia, Abigail Mirelly Reyes Tinado, Judith Marina Espinoza Olivares y Alessandro Paolo Isidro Guzmán del colegio Ramiro Prialé. Bajo la mentoría de la docente Margarita Vilca y el periodista Ángel Pilares.