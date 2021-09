En marzo del 2020, se desató en el Perú una grave crisis sanitaria que originó muchos cambios. Uno de los más grandes ocurrió en el sector educación. Las instituciones educativas, incluyendo los centros de educación superior universitarios y técnicos, se vieron obligados a migrar de la enseñanza presencial a la virtual, hasta el día de hoy, para cumplir con la distancia social que busca reducir el contagio del Covid-19.

-Retos y aprendizajes-

La adopción acelerada de tecnologías digitales puso en aprietos a la mayoría de universidades e institutos del país que no contaban con planes de contingencia digital. Ante ello, surgieron grandes retos a enfrentar, como la brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías, el contar con pocos docentes capacitados en plataformas virtuales, la carencia de recursos digitales, la deserción estudiantil por factores económicos, entre otros aspectos.

“El uso de plataformas y recursos virtuales, sincrónicos y asincrónicos, no eran habituales en las universidades públicas, y en menor grado en las privadas. En los institutos, la ausencia era mayoritaria”, señaló Idel Vexler, ex ministro de educación.

“Por otro lado, la mayoría de profesores no tenían las competencias digitales, sobre todo los de mayor edad. La falta de conectividad de los alumnos y el no tener los recursos, afectó bastante a la educación superior”, añadió.

En medio de estos nuevos desafíos, muchos centros educativos superiores, profesores y estudiantes, salieron adelante y aprendieron a usar distintas plataformas digitales, logrando adecuarse a la enseñanza-aprendizaje virtual. Esto les ha permitido ganar más experiencia en la educación online, aprender a crear contenidos para los estudiantes y potenciar sus habilidades tecnológicas.

“Los catedráticos han tenido que aprender sobre la marcha, a utilizar plataformas de los recursos digitales sincrónicos y asincrónicos para hacer las clases”, explicó el único docente peruano, en vida, condecorado con las Palmas Magisteriales en los grados de Educador, Maestro y Amauta.

-Carreras del futuro que se abren paso-

Las necesidades y los problemas que surgieron durante la pandemia generaron más demanda de algunas profesiones. Según el Diario Gestión, las carreras con mayor demanda laboral son las ligadas al sector salud (enfermería, medicina, farmacia y bioquímica, y demás profesiones de la salud) y al sector tecnología (ingeniería de datos, mecatrónica, marketing digital, desarrollador web, creador de contenidos digitales, etc.).

“Después de la pandemia, yo creo que todas las profesiones que tienen que ver con la salud deben tener mayor importancia. El otro tema es el tema de las profesiones que tienen que ver con la digitalidad, para combinar híbridamente el trabajo digital con el presencial”, manifestó el exministro Vexler.

-Beneficios de acceder a estudios superiores-

Optar por una educación superior de calidad, brinda al estudiante mejores oportunidades laborales y muchas ventajas a futuro que le permiten el desarrollo integral de su persona, mejorar su calidad de vida y la de su familia. Además, poder contribuir en el desarrollo de la sociedad, del país y del mundo, mientras trabaja en lo que le gusta y hace feliz.

“Hay que formar a las personas a lo largo de la vida para que sean saludables física, mental y socialmente. No solamente para ser productivos, innovadores, investigadores, prósperos; sino, también, para ser buenos ciudadanos, en ciudadanía democrática, ética, en valores y aptitudes”, destacó.

-Polémico anuncio-

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció en su primer mensaje a la nación, que impulsará el ingreso libre a la educación superior. ¿Será viable? Al respecto, opinó el ex titular de Educación.

“Yo no estoy de acuerdo con que eso se haga en el corto plazo. Primero, porque las universidades no tienen las condiciones educativas de calidad, para atender a todos los estudiantes que salen de la secundaria, no tienen los locales, laboratorios, profesores; entonces sería una masificación, yo diría hasta casi imposible. Segundo, esa situación atentaría contra la formación de buenos profesionales”.

“Si es que se plantea en las condiciones actuales de las universidades, creo que sería inviable, y si se obliga hacerlo, los profesionales que saldrían egresados serían muy mediocres por la masificación de la universidad”, cerró Idel Vexler.

Este reportaje fue escrito por la corresponsal escolar Luana Camille Echegaray Navarro quien ganó el primer puesto del concurso entre El Comercio y el BCP donde más de 60 jóvenes escolares participaron escribiendo sobre la educación superior y la pandemia.

