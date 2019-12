“Mejoró mucho en el juego aéreo. Antes le costaba porque se confiaba por su estatura [1,93 m.]”, contó al diario “Depor” Mauricio Mendoza sobre Aldair Fuentes en el 2017. “No sabe cabecear, solo salta”, me comentó un periodista que cubría divisiones menores y siguió a la selección Sub 17 que disputó el Sudamericano en el 2017, en Ecuador, donde el futbolista apenas jugó un partido -como central- de los cuatro de la Bicolor.

Felizmente, eso ya no se puede decir del volante de Alianza. De cabeza, ha sabido llevar al cuadro blanquiazul a lo más alto durante tres años seguidos. El último domingo en Matute hizo gala de su presencia en área contraria para marcar con un testarazo el gol de la victoria ante Sporting Cristal (1-0).

En noviembre del 2017 marcó de cabeza ante San Martín para el 2-1 en el Callao, con lo que Alianza llegó a la fecha final del Clausura ante Comerciantes Unidos con las chances de ser campeón del torneo y disputar la semifinal para pelear por el título nacional.

El año pasado se hizo presente en el empate 3-3 ante Melgar en la semifinal en Matute, también con un tanto de cabeza en el minuto 78, con lo que Alianza remontó para empatar y luego definir la serie en Arequipa.

Y el último domingo apareció en el minuto 92 para darle la ventaja a Alianza en la semifinal ante Cristal. Un cabezazo que desató la fiesta y locura en medio país con miras a la final de la Liga 1.

VOLANTE CON GOL

“En menores me ponían de defensa por mi talla. No me sentía a gusto”, confesó tras su debut en Primera en el 2017. Lo mismo se repitió en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019, cuando el técnico Ñol Solano lo ubicó en la zaga.

El jugador que no tenía buen juego aéreo se ha elevado por encima de todos para con su cabeza decir que siempre estará en los momentos donde se necesita un golpe salvador.

Aldair es un volante central con mucha llegada al área contraria, justamente por esa cualidad que ahora tiene. Este año suma 5 tantos, según las estadísticas de la Liga 1 (uno en el Apertura, tres en el Clausura y el del último domingo en el ‘playoff’).

Con esto iguala su registro del año pasado, donde también marcó la misma cantidad de goles, uno de ellos también en semifinales. En su primer año en Primera logró cuatro tantos.

UN JOVEN CAPITÁN

Llegó a capital desde Pisco en el 2014, gracias a un convenio que existía entre Alianza Lima y el Atlas de dicha ciudad, que dirigía el técnico Tipiani. Vino a Lima junto a Erinson Ramírez y se estableció en la casa hogar blanquiazul. El fútbol estaba en sus venas. Es hijo del exfutbolista Isidro Fuentes y hermano menor de Jean Pierre, hoy en el Carlos A. Mannucci, por lo que patear el balón más que una elección era su destino.

Su debut profesional se dio un 12 de febrero del 2017, nada menos que en el clásico y de la mano de Bengoechea. Con gran nivel en el partido recibió todo tipo de elogios tras el 2-0 íntimo y no solo por su juego. Tras el juego salió de Matute y se fue en taxi a su casa. Al siguiente partido marcó su primer gol ante Municipal, de cabeza.

Ahora, cinco años después es uno de los capitanes de Alianza Lima. Con apenas 21 años a cuestas es uno de los líderes del plantel blanquiazul. El último domingo salió con la cinta, aunque el dueño es Rinaldo Cruzado. Ante los rimenses ingresó ‘Cachito’ Ramírez y Aldair continuó con la cinta.

Esto hace recordar otros casos como el de Miguel Araujo que en el 2015 también lució la cinta de capitán algunos partidos, o el de Rinaldo Cruzado en el 2005 cuando con esa misma edad supo usar el distintivo. Con Aldair Fuentes los íntimos ganaron a un joven referente que aprendió a usar la cabeza.