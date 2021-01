Conforme a los criterios de Saber más

Muchos actores del fútbol coinciden en que es más difícil jugar en Segunda que en la Primera categoría. La presión por el ascenso no es para especular, ya que todos los participantes buscan el mismo objetivo. La condiciones de las canchas, el misterio de algunos rivales y la búsqueda de sumar más puntos que el resto son otros factores que hacen atractiva la Liga 2 para el público, pero para entrenadores y futbolistas puede ser una aventura muy pesada.

Alianza Lima dirá presente como inesperado participantes en esta temporada 2021, al menos que alguno de sus aún fallidos diversos recursos para quedarse en la Liga 1 sea efectivo. El conjunto íntimo ya anunció a sus dos primeros refuerzos, Edhu Oliva y Yordi Vílchez, en contraparte a los doce futbolistas que salieron de La Victoria. Sus hinchas confían en regresar lo más pronto posible a Primera División.

Luego de una maratónica temporada de dos meses a causa la pandemia por el COVID-19, Alianza Atlético es el actual monarca. En la última década, conjuntos del norte, centro y sur del país han dado la vuelta olímpica en la segunda categoría. Atrás de esos planteles, diversos entrenadores han sido los gestores de sus exitosas campañas. Algunos nos cuentan detalles de lo que vivieron.

- Jahir Butrón, campeón 2020 -

No muchos apostaban por Alianza Atlético previo al inicio de la Liga 1 2020. Un arranque de cuatro triunfos en igual número de fechas, los puso en la lista de favoritos hasta alzar el trofeo. La planificación para lograr el ascenso empezó desde el verano. “Antes de lo deportivo, se hizo una buena evaluación del formato y reglamento de la Liga 2”, le cuenta Jahir Butrón Gotuzzo, entrenador en toda la campaña, a El Comercio.

Como futbolista, Jahir Butrón jugó por Alianza Atlético en 1996, 2001, 2003 y 2004. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

“Cuando se armó el equipo, el reglamento pedía cuatro futbolistas Sub 24 en campo. Uno debía ser Sub 19 y sumar dos mil minutos. Con la pandemia, cambió a tres Sub 23 con uno Sub 20. A inicios de año armamos el plantel con doce jugadores de 24 años o menos, tuvimos que cambiar algunas cosas”, recuerda el exdefensor, quien en su época de futbolista tuvo hasta tres etapas en Alianza Atlético.

El hermano de Leao Butrón comenta cómo fue conformando su plantel. “Los Sub 19 debían entrar de a pocos. Ese factor le pesó al resto de equipos. Buscamos no hacerlo por obligación. Hicimos una búsqueda exhaustiva para encontrar al jugador idóneo, sin referencias, pero sí averiguando. Allí dimos con Flavio Fernández (categoría 2001, jugó cinco partidos). Ahí hubo una diferencia importante”, recuerda.

“Lander Aleman dejó a tres extranjeros del año anterior (los colombianos Santiago Córdoba, Kevin Lugo y Víctor Perlaza), yo pedí un arquero que marque la diferencia. Analizamos bastantes posibilidades y dimos con el uruguayo Ignacio Barrios. Ahí, teníamos cuatro del exterior y el resto entre Sub 19 a Sub 23. Eran veinte jugadores. Buscamos ocho más y listo”, agregó.

Como a todos, la paralización del torneo cambió sus planes, pero trató de buscar las mejores soluciones. “Después hicimos otro análisis. Cuando se confirmó la fecha de inicio (27 de octubre), los jugadores de la Liga 2 sumaban once meses sin jugar. En el momento de la para, pensé que no era bueno tener un entrenamiento vía Zoom diario. Para mantenerlos activos, hicimos planes de tres veces por semana. Cuando se confirmó el regreso, ya algo más progresivo. Cambiamos a trabajos con balón para recuperar el toque por el tiempo sin jugar”, nos explica Jahir.

Como futbolista, Jahir Butrón jugó por Alianza Atlético en 1996, 2001, 2003 y 2004. (Foto: Enrique Cúneo / Archivo El Comercio)

Butrón cierra con una reflexión. “Leía que varios equipos eran favoritos porque tenían a varios futbolistas con pasado en Primera. En este tipo de campeonato ayuda, sí, pero para cumplir con las reglas, no iban a jugar mucho. Nosotros le cambiamos el ‘chip’ a los jugadores. El fútbol es una carrera de largo aliento, pero por el formato, la Liga 2 era una carrera de alta velocidad”, finalizó.

¿Qué debería tomar en cuenta Alianza Lima para conseguir el título? “No debe contratar por contratar. Tiene el poder económico para llevar a los mejores, pero debe respetar el reglamento. Si yo fuera entrenador o dirigente, trataría de hacer un balance y ver a los mejores Sub 23 para la bolsa. De qué sirve tener varios experimentados, si por reglamento pasarán en banca o incluso, fuera. Deben llevar a quienes se adapten al estilo de juego que se usará.”, responde Jahir Butrón.

- Carlos Cortijo, campeón 2014 y 2015 -

Los títulos de Deportivo Municipal en 2014 y Comerciantes Unidos en 2015 tienen un común denominador: la vuelta olímpica sucedió con Carlos Cortijo en el banquillo. Es el último entrenador en conseguirlo en dos ediciones consecutivas de la Segunda División. Esta temporada quedó a un punto de llegar a los Play Off con Pirata FC. En sus últimas campañas, siempre peleó arriba.

“Lo primero que tuvo que hacer Deportivo Municipal para ser campeón en 2014, fue convocar a jugadores que tienen experiencia en Liga 2. También hay que tener virtud en conseguir futbolistas que te permitan sumar en la Bolsa de Minutos, no solamente por obligación, sino para ser un equipo competitivo. Ellos deben luchar con los experimentados”, le cuenta Carlos Cortijo a El Comercio.

Pese a los títulos, Carlos Cortijo no dirigió a Deportivo Municipal ni a Comerciantes Unidos en Primera División. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

El último bicampeón en el ascenso agregó otras cosas. “El segundo punto es ofrecer lo que se va a cumplir. En otras palabras, no ofrecer mucho dinero sino será así. Si se ofrece poco, cumplirlo. Tercero, tener una buena logística. En el tema de los viajes, que estén cómodos, tener la tranquilidad de llegar con planificación a los partidos y contar con uno o dos días de recuperación”, agregó.

“Vas a tener que jugar ante equipos de Cutervo, Andahuaylas y otros ciudades lejanas. Es complicado. Ese es un tema para los equipos de Lima. Allí es más fácil armar un equipo que en provincias. Con Comerciantes Unidos (llegó en la fecha 17), tomamos mano de los jugadores que no fueron contratados en Primera con Municipal. El jugador debe saber lo que es la Segunda profesional”, complementa Cortijo.

El entrenador nacional se animó a comparar ambas categorías. “El jugador de Liga 1 no se acomoda mucho a la Segunda porque la competencia es más rápida, competitiva y es más vertical. Me ha tocado dirigir a Pirata FC en Primera y es un fútbol más lento. En Liga 2 es mucho más agresivo, en el tema de la forma de jugar”, comentó.

“En Comerciantes Unidos tuvimos la facilidad de encontrar jugadores que se adapten al equipo. Si tú tienes que jugar partidos de altura o de calor, debes tener futbolistas para diversas geografías. Nuestro equipo era de altura, así que buscamos gente que realmente lo maneje bien”, finaliza Cortijo.

¿Qué debería tomar en cuenta Alianza Lima para conseguir el título? “Debe mirar a gente que conoce la Segunda División. No solo piense en la gente que tiene ahí hace años trabajando, deben ver quiénes se acomodan a la Liga 2. No es tan descabellado que un técnico nacional tenga la posibilidad de dirigirlos″, respondió Carlos Cortijo.

- Carlos Silvestri, campeón 2016 -

Había dirigido hasta partidos de Libertadores con la ‘U’ de emergencia, pero la carrera de Carlos Silvestri tuvo un giro al llegar a la Academia Cantolao. Campeón del ascenso en 2016, el exarquero le contó a El Comercio las claves de este logro. “Se reforzó el tema de Identidad del equipo. Lo que significaba ser jugador del Cantolao. Desde su formación y estilo a lo largo del tiempo”, fue lo primero que recordó.

“Se evaluó a los jugadores que se quedaron del torneo anterior, caso Carlos Cabello, Jimmy Baluarte y Ricardo Bruno, así como a los futbolistas de las categorías Sub 18 y Sub 17. Un factor fundamental: se repatrió a varios exjugadores de Cantolao, formados en el club: José Manzaneda, Diego Ramírez, Ítalo Regalado, Diego Pizarro, Ederson Mogollón, Willy Pretel, Víctor Salas, Nelson Chaparro, etc.”, nos dijo.

Silvestri agregó algunos factores en el armado de su equipo. “Se contrataron jugadores talentosos que pertenecían a planteles profesionales, pero jugaban más en el Torneo de Reserva, caso Gerson Barreto, Kevin Paico, Junior Casanova, José Cáceres y Gerson Panduro. Además de tres jugadores con experiencia dentro del perfil de lo que necesitaba para el equipo: Jorge Araujo, Federico Nicosia y Diego Pizarro”, agregó.

“Traer dos jugadores extranjeros que nos ayudaron a dar el salto de calidad, como Jefferson Collazos (Colombia) y Leandro Martín (Argentina). Finalmente, contar con el apoyo dirigencial de la familia Mandriotti y de Raúl Meza, que me trataron como familia desde el primer momento. Supieron mantener el proyecto basado en la confianza”, puntualizó.

¿Qué debería tomar en cuenta Alianza Lima para conseguir el título? “Me imagino que hay puntos importantes, ya explicados, que podrían tener en consideración para aplicarlos. Más allá de contextos algo distintos, me imagino″, respondió Carlos Silvestri.

En 2018, Carlos Silvestri dejó Cantolao para dirigir a la selección peruana Sub 17. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

- Teddy Cardama, campeón 2013 -

El hoy entrenador de Sport Boys tenía todo listo para dirigir en la Primera División de 2013, hasta que el presidente de Los Caimanes cumplió hasta con los pedidos más difíciles para contar con él en el ascenso. Con todas las promesas cumplidas entre pagos, logística y contrataciones, Teddy Cardama decidió dirigir por primera vez en la Segunda. “Le dije que con todo eso, debemos campeonar antes del final del torneo y cumplimos”, recuerda a El Comercio.

“El factor fundamental fue la logística, con viajes y hoteles como en Primera, y el nivel de los jugadores. Los más importante era el buen presupuesto, sin eso, es lo mismo que la nada. La seriedad y organización hace que todo camine como debe ser, así estás cerca al éxito”, comenta el exentrenador de Alianza Atlético.

Cardama recuerda con mucho aprecio a su escuadra. “Lo primero que tenía que hacer era asegurar la presencia de un alto nivel competitivo. En las negociaciones, fui claro con el presidente en que iba a pedir futbolistas de Primera División. “Los que usted quiera”, me dijeron. Si ese equipo hubiera estado en Primera, peleaba el tercer cupo a la Libertadores”, nos dice.

¿Qué debería tomar en cuenta Alianza Lima para conseguir el título? “Primero debe sostener la fortaleza que tienen. Los equipos se sostienen en la seriedad y organización. El manejo logístico en el terreno deportivo se sostiene con jugadores de peso. Yo no creo que la Segunda sea difícil, dura sí es, pero la diferencia siempre la harán los futbolistas. Si entienden que la individualidad beneficia al colectivo, es la clave. Es marcada la diferencia entre uno del ascenso y la élite en la mezcla de ambición y profesionalismo”, respondió Teddy Cardama.

Teddy Cardama dirigió a Los Caimanes hasta la fecha 13 del Apertura en 2014. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Los últimos campeones de la Liga 2 2010 - 2020

Año Equipo Partidos Goles Entrenador 2020 Alianza Atlético 11 (7 - 2 - 2) 22 - 14 Jahir BUTRÓN 2019 Cienciano 22 (14 -2 - 6) 56 - 26 Duilio CISNEROS (Fechas 1-4) / Marcelo GRIONI 2018 U. César Vallejo 32 (21 - 6 - 5) 62 - 24 José DEL SOLAR 2017 Sport Boys 29 (16 - 10 - 3) 55 - 24 Mario VIERA 2016 Academia Cantolao 31 (16 -8 - 7) 47 - 31 Carlos SILVESTRI 2015 Comerciantes Unidos 22 (14 - 3 - 5) 45 - 34 Alex CELIS (Fechas 1-16) / Carlos CORTIJO 2014 Deportivo Municipal 30 (18 - 7 - 5) 49 - 30 Carlos CORTIJO 2013 Los Caimanes 26 (14 - 10 - 2) 50 - 28 Teddy CARDAMA 2012 Pacífico FC 18 (10 - 6 - 2) 33 - 14 Walter CHINCHAY (Fechas 1-7) / Juan C. BAZALAR 2011 José Gálvez FBC 26 (21 - 3 - 2) 61 - 20 Rafael CASTILLO 2010 Cobresol 18 (12 - 5 - 1) 36 - 7 Fredy GARCÍA

