La NBA develó el último viernes el ranking de los 15 mejores jugadores posicionados para obtener el MVP de la temporada regular. Si bien es prematuro, esta lista brinda indicios de los mejores de la actualidad. No obstante, como en todos los rankings, siempre hay ausencias que parecen injustificables. Uno de ellos, el armador de Houston Rockets John Wall, conversó con El Comercio sobre ello.

John Wall arribó a la NBA con altas expectativas: tras demostrar grandes cualidades en la Universidad de Kentucky, fue seleccionado como número 1 en el Draft del 2010 por los Washington Wizards. No obstante, durante su estadía en la capital de Estados Unidos, el armador demostró tener muchas cualidades pero nunca pudo llevar a la franquicia a obtener un anillo de campeón.

El 29 de diciembre del 2018, sufrió una lesión en el talón izquierdo que lo dejó fuera de toda la temporada. Durante su recuperación, en enero del 2109, sufrió una infección y luego se rompió el tendón de Aquiles mientras descansaba. Ello provocó que se perdiera dos temporadas enteras. Su carrera parecía terminada; sin embargo, tras recuperarse, Houston Rockets aprobó su contratación en un intercambio por Russell Westbrook para la presente temporada.

En el renacer de John Wall con la camiseta de los Rockets, el armador está promediando 21.2 puntos por partido, 4.6 rebotes y 5.2 asistencias, números importantes en la NBA. No obstante, la liga no lo incluyó en los potenciales candidatos para MVP.

Pude acceder a la conferencia de prensa luego del entrenamiento de Rockets y consulté lo siguiente: “John, estás jugando a un nivel importante, pero la NBA no te incluyó en la lista de candidatos al MVP, ¿eso te importa o es algo que ya no te sorprende?”.





El ex Wizards respondió lo siguiente: “No, para nada. En la NBA todos me han dejado de lado. Durante mi recuperación me dejaron en segundo plano, probablemente es por eso que ahora visto la camiseta de Rockets, aunque yo estoy muy feliz de esta acá. Me siento agradecido por jugar por otra organización”.

Por último, dijo lo siguiente: “Solo yo sé cuanto amo este juego, solo yo sé cuanto he aprendido en estos años que no estuve jugando. Esto se trata de trabajar muy duro y demostrarlo en la cancha. Del mismo modo, esto se trata de conseguir victorias. No me interesa promediar 40 puntos por partido si no ganamos, eso no importa para nada”.

John Wall recuperó la sonrisa en Rockets

