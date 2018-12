Óscar Vílchez volvió a ser figura en Alianza Lima. El polifuncional volante ingresó y le cambió la cara al equipo ante Melgar. Sin embargo, muchos cuestionan su suplencia y los pocos minutos que ha tenido en el año. Ante ello, Pablo Bengoechea salió al frente y aclaró el tema.

"Óscar Vílchez ingresó y fue importante, pero esto no es reciente. Es algo que se ha repetido siempre este año y que no debería ser nuevo", dijo Pablo Bengoechea dándole entrada a la explicación de por qué 'Neka' no es más titular en Alianza Lima.

"Lo que pasa es que con él tenemos un plan. Primero hay que entender que los partidos se definen en los últimos 30 minutos y es ahí cuando él entra porque es un jugador diferente que tiene habilidad para encarar y hemos decidido que nos dé la mano en esa última parte de los partidos", contó Bengoechea.

Y los números respaldan la idea de Pablo Bengoechea que, salvo un par de veces, nunca sumó menos de 30 minutos por partido viniendo desde el banco de suplentes. Óscar Vílchez es la llave para abrir las defensas rivales cuando el equipo más lo necesita. Este domingo, contra Melgar, lo volvió a hacer.

"Estamos muy contentos con el trabajo de 'Neka' y en general con todo el plantel, que hoy (domingo) se comportó a la altura de un partido de esta envergadura. Estoy seguro que vamos a estar en la final porque es el objetivo que se propusieron hace muchos meses y que los jugadores están peleando por conseguirlo", finalizó.