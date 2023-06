Boca vs. Lanús en vivo se enfrentan este sábado 10 de junio en el estadio La Bombonera por la fecha 20 de la Liga Profesional Argentina. Luis Advíncula no estará presente en el duelo por la Superliga debido a la lesión que sufrió frente a Colo Colo por Copa Libertadores. Este partido lo podrás ver a través de las pantallas de ESPN Premium y Star Plus a partir de las 18:00 (hora peruana). En El Comercio, tendrás todas las incidencias del juego.

