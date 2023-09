Este domingo 01 octubre, Colón vs Unión en vivo online se verán las caras por la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro está programado para iniciar a las 16:30 horas de Argentina (14:30 de Perú), desde el Estadio Brigadier General Estanislao López. El Sablero viene encajando una gran temporada en la Zona A del certamen al ubicarse en la segunda casilla, con cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. Por su lado, el ‘Tatengue’ no atraviesa su mejor momento y solo registra un triunfo. La transmisión del Clásico de Santa Fe se puede ver a través de ESPN Premium y Star Plus; además podrás seguir todos los pormenores en la WEB de El Comercio.

