Independiente vs. River: transmisión del partido por la fecha 10 de la Zona A de la Copa de la Liga 2024 este sábado 9 de marzo en el estadio Libertadores de América. ESPN PREMIUM transmite el compromiso. ¿Cómo verlo? El canal se puede ver por televisión en Cablevisión (Flow), Telecentro y DirecTV. También se puede mirar por internet en Flow, Telecentro Play, DGO (DirecTV GO) y Star Plus. En otros países transmite ESPN. El clásico a las 19:15 horas de Argentina (17:15 de Perú). Ambos equipos son líderes del grupo con 17 puntos.

