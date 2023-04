Julián Álvarez tuvo un gran Mundial, el exdelantero de River Plate terminó el torneo siendo titular indiscutible y además, con su aporte de goles y asistencias, llevó a su selección a la gran final de la Copa del Mundo.

En la final ante Francia en Qatar, Julián fue titular, sin embargo, no terminó el encuentro porque fue sustituido por Lautaro Martínez. El delantero del City se quedó en el banco de suplentes mientras sus compañeros pateaban los penales y olvidó su camiseta al momento de festejar.

“La ropa que usé en la final del Mundial la tengo guardada. La remera que usé en el segundo tiempo me acuerdo que me la saco y la dejo en el banco de suplentes y como después hubo penales salí a festejar y la dejé ahí. Dije ‘la perdí’, les pregunté a los utileros y no me dijeron nada”, contó para Urbana Play.

“Ahora que volvimos a Argentina uno me la trae y me dijo ‘ni te la lavé, te la dejé así’. Juan Cruz el utilero me la trajo, lo amé. La tengo guardada”, sentenció.