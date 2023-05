Fox Sports, ESPN y Star Plus transmiten: sigue River Plate vs. Fluminense por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores 2023, donde el ‘Millonario’ se levantó con una victoria frente a Sporting Cristal tras debutar perdiendo ante The Strongest. El partido se disputará este martes 4 de mayo de 2023, desde las 21:00 horas de Argentina (19:00 del Perú), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Los cariocas son los líderes de la tabla con puntaje perfecto.

