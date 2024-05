Atlético Tucumán vs. Boca: se enfrentan por la fecha 1 de la Liga Profesional 2024 de Argentina. El partido se va a jugar el domingo 12 de mayo a las 20:15 horas de Argentina (18:15 de Perú) en el estadio Monumental José Fierro, en Tucumán. ¿Quién pasa la transmisión? El juego solo se puede mirar por TNT Sports en Argentina, por cable en DirecTV, Cablevisión Flow y Telecentro, mientras que Flow, DirecTV GO y Telecentro App transmiten por Star Channel vía streaming. En Perú y el resto de Sudamérica televisa ESPN por operadores de cable como DirecTV, Movistar, Claro TV, entre otros, y en plataformas streaming como Star Plus y DirecTV GO (DGO).

