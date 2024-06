Junto a un acompañante viajará en los próximos meses para conocer a sus ídolos, en un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El sorbo que bebe de Volt, la bebida energizante auspiciadora regional de los madridistas, sabrá mejor aún entonces.

El partido

Más de 120 personas con la camiseta de Real Madrid se juntaron en el distrito de Miraflores para presenciar la final de Champions League entre Real Madrid vs. Borussia Dortmund, en un partido que en la previa parecía que iba a ser muy peleado y pese a que lo fue, al final el elenco español impuso su jerarquía e historia ganando 2-0, y con ello, levantó la ‘Orejona’ por 15 vez para alegría de sus fanáticos.

Volt auspiciador regional de Real Madrid lanzó una convocatoria y más de 120 personas vivieron el partido en un evento privado, donde Deporte Total de El Comercio formó parte junto a otros influencers deportivos como Joanna Boloña, entre otros.

Carvajal a los 74 minutos y Vinicius Junior desataron la euforia en el evento dándole el título de la Champions League al Real Madrid. Al final, los hinchas se abrazaron, gritaron y saltaron como unos niños tras ver al elenco de Ancelotti levantar la ‘Orejona’ por 15 vez.

No solo en el entretiempo del encuentro regalaron camisetas oficiales del Real Madrid, sino al final, hicieron un sorteo y Alfredo Zubiate tendrá la posibilidad junto a otro acompañante de vivir esa experiencia. Según nos contó, la Gerenta de Marketing de AJE Perú, Erika Córdova, el viaje está programado para aproximadamente en el mes de septiembre.

“Todavía somos sponsors del PSG hasta junio que tenemos esa alianza, pero desde febrero que anunciamos la alianza con el Real Madrid, la marca se ha volcado a este club. Estamos orgulloso que una marca peruana que nació en Ayacucho hace 35 años se haya compartido en patrocinador oficial, a nosotros, nos llena de orgullo para nosotros como empresa peruana. Buscamos asociarnas con empresas y equipos que tenga reconocimiento en el mundo, y el Real Madrid lo es. Buscamos siempre lo mejor“, agregó.

Y entonces vino el sorteo.

“Estoy muy emocionado por el premio. Estaba a la expectativa del sorteo de las camisetas, no se pudo la camiseta, pero imagínate ¡se consiguió un viaje a España!, dice Zubiate, con la chompa del Madrid puesta como si fuera piel.

Con respecto a que el viaje sea en septiembre, y no con poca ironía, Alfredo confía que su jefe le dé permiso, puesto que un regalo de conocer a sus ídolos no tiene excusa para no ir. “Yo sé que mi jefe me va a dar permiso y va a entender”.

“Soy hincha del Real Madrid desde la época de Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Hierro, desde ahí lo sigo. Seguía a Zidane desde ese golazo de volea, la verdad era un jugadorazo”, le cuenta a El Comercio.

“El año pasado estuve en España, pero lo vi desde afuera porque el Bernabéu estaba en remodelación, pero ahora este viaje va a ser una nueva experiencia”, sentenció.

