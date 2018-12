Han pasado varios días de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu. El desenlace dejó a River Plate como campeón y clasificado al Mundial de Clubes, a Boca Juniors, con las manos vacías, y al capitán 'Xeneize', Pablo Pérez, con bronca por lo sucedido.

Pese al dolor, Pablo Pérez rompió su silencio y reconoció la superioridad de River Plate en entrevista con Fox Sports. "Son mejores que nosotros en cuanto al fútbol local. Nos tocó perder porque jugamos peor que ellos. Tienen virtudes. Y si nos ganaron las últimas dos finales, por algo es. Los detalles", dijo.

Pérez se explayó en su respuesta y agregó: "Hicimos un buen primer tiempo, jugamos mejor, bien plantados. Pero en el segundo cambió. Ellos arriesgaron porque iban perdiendo y encontraron los espacios que no habían conseguido. La expulsión de Barrios fue clave".

Miguel Trauco sería el próximo refuerzo de San Lorenzo, según prensa argentina

Beto da Silva aparece en los planes de Lobos BUAP y Querétaro

Por último, el jugador de Boca Juniors contó su sensación al ver a River Plate ser eliminado del Mundial de Clubes. "Al verlo empecé a reprocharme y recordad cosas. Tranquilamente podríamos haber ganado por virtudes nuestras, pero no lo hicimos. No me reprocho la actitud o personalidad. Me reprocho otras cosas", finalizó.