Desde Madrid, Ángel Cappa repasa la gesta del Real ante el City –”no tiene explicación”- y aunque reconoce la valía del goleador francés, no cree que esté a la altura del ídolo rosarino. Dice que ve “muy bien” a Perú de cara al repechaje, un país al que él conoce tanto, desde la época de Universitario 2002 y más reciente, a la San Martín donde aparecían Christian Cueva y Pedro Gallese.

—Luego del triunfo del Real Madrid sobre el City, “Marca” tituló: “Que baje Dios y explique esto”. ¿Solo Dios puede explicar lo que ocurrió?

Jajaja… No creo que Dios pueda explicar eso porque está ocupado en cosas más importantes. Lo que pasó no tiene explicación. El Madrid tiene una fe que no se funda en nada. En lo épico, en lo heroico, es invencible. ¡En el momento que reacciona era bailado por el City! ¡Ellos habían fallado dos goles dentro del arco! Hay cosas que ocurren y no tienen explicación…

—El Madrid pasó por situaciones extremas en tres partidos en esta Champions…

Pero con el PSG fue otra cosa. Ellos se refugiaron en el segundo tiempo, dejaron de manejar la pelota, se metieron cerca de su arco, y le facilitaron las cosas. El Madrid ha tenido muchas remontadas, pero antes lo hacía con Michel, Gordillo, Butragueño, Hugo Sánchez, lo hacía con fútbol. Ahora lo hace con fe. Cuando ocurre la remontada con el City, tres de sus jugadores más importantes -Modric, Casemiro y Kroos- no estaban en la cancha. Corrieron como en el potrero y ganaron el partido. Tener fe también es una virtud.

—¿Hay un favorito para ganar la final? Parecía ser el Liverpool, pero después de esto…

Además contagia al rival. El rival dice: ‘estos tipos te tiran un centro y te hacen dos goles’. Liverpool juega mucho mejor que el Madrid, es un equipo aguerrido, con jugadores de mucha experiencia; sin embargo, ahora hablamos de que hay que tener cuidado con el Madrid. ¿Podemos argumentar eso desde lo futbolístico? No. ¿Por qué lo mencionamos, entonces? Porque el Madrid ya lo ha hecho antes.

Ángel Cappa: imposible no asociarlo a Universitario.

—¿El miedo escénico del que habla Valdano afectó al PSG y al City?

No. Estamos hablando de algo que ocurrió en el minuto 180. Por lo menos durante 170 minutos, el City jugó mejor que el Madrid. No hubo ningún miedo escénico. Lo que hubo fueron cosas incontrolables. En el fútbol puedes hacer todo bien y perder. Y puedes hacer todo peor que el rival, y ganar.

—¿Por qué Pep no puede volver a ganar la Champions?

No conozco a nadie que haya ganado todo. Y conozco muy pocos entrenadores que hayan ganado todo lo que ganó Guardiola. No se puede ganar todo en todos los lugares adonde vas. Es humano que alguna vez pierda. Lo importante es que no pierde el estilo, sus equipos juegan bien al futbol.

—Vivimos en una época en que se juega maravillosamente, ¿pero no cree que a veces se abusa del pase?

No. A veces se utiliza mal el pase. El jugador a veces se acomoda a la facilidad de dar el pase al lateral o para atrás. No arriesga. El pase es lo más importante del futbol, pero hay que saber usarlo.

—A Benzema, ¿en qué lugar lo pone? ¿Es el gran relevo de Messi y Cristiano?

Noooo… Benzema es muy buen jugador, de primer nivel, pero no llega a la condición de Messi. ¿Cristiano Ronado? Es un definidor, no lo pueden comparar con Messi. Ojo: no lo digo peyorativamente. Es un definidor extraordinario, debe ser uno de los mejores de la historia. Pero es otra característica, otro jugador. Benzema es un jugador de primer nivel, posiblemente uno de los mejores del mundo, pero no lo puedo comparar ni con Ronaldo, ni con Ronaldo el brasileño, ni con Van Basten, ni con Romario, ni con Messi. No llega ahí.

—Ancelotti, además de técnico, ¿ha tenido que ser un gran gestor de egos?

No lo sé. Yo estuve en vestuarios con grandes jugadores, pero si uno se acerca a la persona, que es un chico de barrio, que juega bien al fútbol, ya está. Si uno se acerca al ídolo que sale en los diarios, está perdido. Ancelotti tiene esa naturalidad. Como Zidane o Del Bosque, no se relacionan con ídolos, sino con jugadores de fútbol. Y se manejan muy bien. Por eso son queridos por el plantel, son respetados.

—Antes de terminar hablemos un poco de Perú. ¿Es favorito para el repechaje?

No conozco a Emiratos Árabes ni a esta Australia que es nueva, pero lo veo muy bien. Fue creciendo en las eliminatorias, tuvo momentos delicados, pero creció en confianza y seguridad.

—¿Qué jugador peruano le llena los ojos?

Voy a decir a uno que tuve y le tengo un particular aprecio: Christian Cueva. También a Gallese a quien dirigí. Y bueno a Tapia, a Advíncula… pero en vez de destacar un jugador hay que destacar el funcionamiento. Perú juega de acuerdo a lo que es el fútbol peruano. No se puede tomar cualquier camino, y a Perú le corresponde el camino del buen futbol.

FICHA TÉCNICA Ángel Cappa Lugar y fecha de nacimiento: Bahía Blanca, 6 de setiembre de 1946. Trayectoria: Olimpo (1965-1978) Técnico: Banfield, Argentina (1985-1986), (1987-1988), Huracán, Argentina (1988), Peñarol, Uruguay (asistente, 1990-1991), Real Madrid, España (asistente,1994-1996), UD Las Palmas, España (1996-1997), Racing, Argentina (1998), Atlante, México (1999), Tenerife, España (2000), Universitario, Perú (2002), Racing, Argentina (2003), Mamelodi Sundows, Sudáfrica (2003-2005), Huracán, Argentina (2008-2009), River Plate, Argentina (2010), Gimnasia de la Plata (2011), San Martín, Perú (2012). Títulos: Universitario (Apertura, 2002), Mamelodi Sundows (Charity Cup, 2003)