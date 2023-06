Increíblemente cómo no ingresó esa pelota. A los 87′ de la gran final de la UEFA Champions League, Manchester City vs. Inter, Romelu Lukaku recibió un gran centro, se acomodó y la falló. No se puede creer lo que acaba de desperdiciar el delantero belga, era el gol del empate.

SAN EDERSON: ¿UNA DE LAS ATAJADAS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA DEL CITY?



