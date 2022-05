Manchester City se quedó con las ganas de avanzar a una nueva final de la Champions League tras ser eliminado por Real Madrid en semifinales. Después del encuentro en el Santiago Bernabéu, el entrenador de los ‘Citizens’, Pep Guardiola, afirmó que “el fútbol es un juego imprevisible, es así, hay que aceptarlo”.

“Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Pero al final no pudimos conseguirlo”, indicó el técnico catalán, quien explicó segundos después el desarrollo del partido.

“Es simple. En la primera parte, no tuvimos juego, no fuimos lo suficientemente buenos. Pero no sufrimos mucho. Después de marcar el gol, fuimos mejores. Encontramos el ritmo y nuestro juego y los jugadores se sintieron cómodos”, comentó.

“No es que en los últimos 10 minutos ataquen y ataquen y tú sufras”, continuó, Pep, que llevó a los ‘Citizens’ a la final del certamen en la temporada pasada.

“Ellos pusieron muchos jugadores en el área, con Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema y pusieron centros y marcaron dos goles. Felicito a ellos y al Liverpool y que sea una buena final”, indicó.

Guardiola, quien manifestó que no sabe si es su eliminación más dura, admitió que no jugaron su mejor encuentro, “pero es normal, una semifinal, los jugadores sienten la presión y el deseo de hacerlo bien. Ahora tenemos que procesarlo y volver, con nuestra gente en casa y los últimos cuatro partidos que tenemos”.

Real Madrid vs. Liverpool: fecha y hora de la final

Real Madrid y Liverpool jugarán este sábado 28 de mayo desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Stade de France, en París. Los canales encargados de la transmisión son, para Sudamérica, ESPN y Star+(Star Plus). En México, lo podrás seguir por TUDN, y para Brasil, por HBO Max. Asimismo, en España se llevarán las acciones vía Movistar Liga de Campeones y, en otros países de Europa, vía Sky Sports y beIN Sports.