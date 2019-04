Porto vs. Liverpool EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN 2: por pase a las semifinales de la Champions League

Porto vs. Liverpool EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido de vuelta por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2018-2019, en el Estadio do Dragao (2:00 p.m. hora de Perú / 21:00 horas de España). ESPN 2 transmitirá el partido. Para ver fútbol en vivo y la Liga de Campeones en directo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Previa

El Porto vs. Liverpool se perfila como un encuentro en el que los ingleses aparecen como favoritos, en especial por el 2-0 de la ida en Anfield. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los cuatro semifinalistas de la Champions League.

► Manchester City vs. Tottenham EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: por cuartos de final de la Champions League

Porto vs. Liverpool: horarios del partido

Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Más del Porto vs. Liverpool por la Champions League

Liverpool está a un paso de encadenar dos semifinales consecutivas en Champions League, por primera vez desde las temporadas 2006-07 y 2007-08. Para conseguirlo, los ingleses deben eliminar al Porto, que buscará el milagro en casa.

Qué canal transmite en vivo y en directo el Porto vs. Liverpool por la Champions League en tu país

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia Optus Sport

Bélgica Proximus 11+

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil Esporte Interativo, TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá DAZN

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China

Colombia ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana ESPN Play Norte, SportsMax 2, SportsMax App, ESPN Norte

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania SRF zwei, DAZN

Guatemala ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras ESPN Play Norte, ESPN Norte

Internacional UEFA Champions League App

Italia SKY Go Italia, Sky Calcio 3, RSI La 2, Sky Sport Football

Jamaica SportsMax App, SportsMax 2

Japón DAZN

Corea del Sur SPOTV+, SPOTV ON 2

México ESPN Norte, ESPN Play Norte

Monaco RMC Sport 2

Países Bajos Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda Sky Sport 2 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua ESPN Norte, ESPN Play Norte

Panamá ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal Eleven Sports 1 Portugal, TVI

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Trinidad y Tobago SportsMax App, SportsMax 2

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, B/R Live, Galavision

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Los ‘reds’, jugando en Anfield, dieron el primer paso rumbo a la siguiente ronda de la competencia. Con goles de Naby Keita y Roberto Firmino, el equipo de Jürgen Klopp venció por 2-0 a los portugueses.

Porto vs. Liverpool: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Wijnaldum, Milner; Salah, Mané y Firmino.



Porto: Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Telles; Otávio, Héctor Herrera, Danilo Pereira, Corona; Marega y Tiquinho.

Sin embargo, el entrenador de Liverpool señaló que la ventaja no asegurará la clasificación de su equipo a las semifinales. “Si estuviéramos en la misma situación de ellos (2-0 abajo), nosotros no nos consideraríamos fuera y eso mismo están pensando Porto”, indicó.

El cuadro de Anfield puede contar nuevamente con Joe Gomez, quien arrancaría en el lugar de Dejan Lovren, defensor central que se lesionó en el encuentro de ida y no viajó junto a la plantilla a Portugal.

En el medio sector, Jordan Henderson terminó el partido frente a Chelsea (victoria por 2-0 en Premier) con molestias en el tobillo. James Milner dejaría su lugar en la última línea para avanzar a la volante.

Porto recuperará a dos hombres importantes en las habituales formaciones del técnico Sergio Conceicao: Pepe y Héctor Herrera. Los dos jugadores se perdieron el primer encuentro por estar suspendidos.

El ex defensor del Real Madrid volverá a la zaga central. Ello terminará con la vuelta de Éder Militao al lateral derecho. Mientras que el mediocampista mexicano obligará la salida de Oliver Torres en la oncena principal. (AFP)