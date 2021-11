Gustavo Dulanto pertenece al histórico grupo del Sheriff Tiraspol, debutante en la Champions League, que ganó un partido a Real Madrid (1-2) en el estadio Santiago Bernabéu. A meses de una hazaña que dio la vuelta al mundo, el peruano realizó un repaso sobre aquel compromiso y, de paso, comenta cómo afrontarán el choque de vuelta.

“Después del partido me puse a pensar en todo lo vivido. Lo que fue clasificarse para la Champions tras ocho partidos de fase previa. Y luego ganar al Madrid. Siempre soñé con jugar en el Madrid, no puedo negarlo. Me considero madridista”, declaró el defensa, en referencia al largo camino que el club recorrió para codearse con los mejores del continente.

Enseguida, Dulanto admitió que la victoria en la ‘Casa blanca’ perderá valor si no logran avanzar en el torneo o quedar en la tercera casilla. “Por desgracia perdimos los dos partidos contra el Inter y le dije a mis compañeros, ‘hay que ponernos las pilas’. No sirve de nada ganar en el Bernabéu si luego no nos clasificamos para octavos o para la Europa League”, expresó en el diario AS.

Luego, el ex Universitario de Deportes recordó algunos detalles que le dejaron el encuentro en el estadio de Real Madrid y su encuentro con el goleador del equipo merengue. “Yo la cambié con Benzema, pero porque ganamos. Lo había hablado con mi esposa, yo soy así, si pierdo me voy directo al vestuario (sonríe)”.

Y continuó: “Es más, hay una jugada en la que Athanasiadis le ganó un mano a mano a Modric, que del pelotazo le revienta la cara. Luka me pide agua, se la doy y me voy. Mi mujer me dijo que por qué no me quedé conversando con él. ¿Qué? (risas). Yo sé lo que es Modric, pero cuando juego me olvido de quién está enfrente”.

De cara al compromiso del miércoles (3:00 p.m., horario peruano), Dulanto es consciente de lo que se juega Sheriff en casa. “Dependemos de nosotros para estar en octavos. Somos la Cenicienta, pero con vida. Vamos a salir con el cuchillo entre de los dientes”, expresó sobre el conjunto de Tiraspol que van tercero con seis, detrás del Madrid (9) e Inter (7).

Arribo y capitanía en Sheriff

Dulanto comentó que buscó en Google dónde se ubica Transnistria, sede Sheriff. “Le pregunté a mi agente que dónde caía eso”. Al llegar, el peruano se llevó una grata sorpresa: “Localicé por Instagram a mi compañero Franck Castañeda y me habló muy bien del club y cuando llegué vi que se cumplió todo lo que esperaba. El equipo, las infraestructuras que son espectaculares”.

Luego, el jugador narró la influencia en la interna, donde es uno de los capitanes. “Mi personalidad me ayuda. Soy así, me gusta ordenar. Me lo enseñaron desde muy chico, porque soy defensa, y decir las cosas como son. Les digo a los compañeros que en el partido puedo hablar fuerte, pero que no se lo tomen a pecho. Y que, si tienen algo que decir, que lo suelten, a mí me encanta”, cerró.

