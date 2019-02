Schalke vs. Manchester City EN VIVO EN DIRECTO: hoy por octavos de la Champions League | Vía Fox Sports

Schalke vs. Manchester City EN VIVO EN DIRECTO: hoy (3:00 p.m. hora de Perú / 21:00 hora local ONLINE vía FOX Sports) por la ida de octavos de final de la Champions League, en el Veltins Arena de Gelsenkirchen de Alemania.

Schalke vs. Manchester City será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports para México, Sudamérica (Brasil por TNT Sports y Esporte Interativo) y parte de Centroamérica. Francia vía RMC Sport. Alemania y Japón por DAZN. Italia vía Sky HD. En España por Movistar Liga de Campeones. En Estados Unidos a través de Univisión Deportes. Reino Unido por BT Sport 3. Streaming internacional HD vía UEFA Champions League App.

Sobre el papel, los ingleses deberían imponerse en Alemania, aunque el internacional germano Ilkay Gundogan, que creció en Gelsenkirchen y pasó por la cantera del Schalke, insiste en que en el City no se confían.



"Existe el peligro de que todo el mundo piense que el Schalke no tiene opciones y pese a que el partido es fuera de casa se espera que dominemos", dice el jugador.



Gundogan, no obstante, admite: "Schalke no tiene nada que perder, nosotros mucho, porque eso aumenta la presión sobre nosotros".



El otro internacional alemán del Manchester City también pasó por la cantera del Schalke. Leroy Sané se dio a conocer en las filas de los 'Knappen', entre 2014 y 2016, antes de fichar por el gigante inglés.



Su técnico Pep Guardiola puede agradecer el sorteo más abordable, en su objetivo de llevar al Manchester City por primera vez más allá de los cuartos de final, desde su aterrizaje en 2016.



Podrá contar con la inspiración del argentino Sergio Agüero, en uno de los mejores momentos de su estelar carrera, con dos tripletes casi consecutivos a Arsenal y Chelsea.



"Lo he dicho muchas veces, Sergio marca cada temporada muchos goles. Admiro a este tipo de jugadores, por su consistencia. Mantenerse a ese nivel mucho tiempo es fantástico", le dedicó Guardiola hace una semana, tras su exhibición ante los Blues.

Schalke vs. Manchester City - alineaciones probables

Schalke: Nübel; Caligiuri, S. Sané, Nastasić, Oczipka; McKennie, Bentaleb, Matondo, Uth, Konoplyanka; Burgstaller



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Agüero, Leroy Sané



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (España).



Estadio: Veltins Arena.



Con información de AFP