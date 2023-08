ELCOM

Descripción detallada del código promocional 1xbet Perú

Como la mayoría de bonos de bienvenida de las mejores casas de apuestas deportivas peruanas, 1xbet Perú dobla tu primer depósito válido. En este caso, hablamos de hasta 585 PEN adicionales para apuestas deportivas. En el caso de los juegos de casino de 1xbet, no hay una bonificación específica para nuevos clientes, pero puedes aprovecharte de la estándar, que es hasta 1500 EUR + 150 giros gratis:

Bono 1xbet Perú Descripción Código promocional de 1xbet Perú Apuestas deportivas 100 % extra hasta 585 PEN ELCOM Juegos de casino Doblan tu 1er depósito hasta 1500 EUR + 150 giros gratis ELCOM

Hay que dejar claro que esta es solo una pequeña parte de las promociones de 1xbet Perú, ya que el operador incluye otras muchas más, con sorteos, apuestas gratis, bonos por depósito adicionales, ofertas para apuestas combinadas, bonificaciones exclusivas para determinados juegos de casino… En este sentido, 1xbet Perú es una auténtica locura, siendo de los operadores más generosos que hay.

Además, Perú no es el único país donde opera 1xbet, ya que también existe un código promocional 1xbet México y otro en 1xbet Chile. Además, teniendo en cuenta que se trata de una plataforma internacional de prestigio totalmente regulada por los organismos de Curazao, es cuestión de tiempo que se termine por ofrecer en otros muchos países de Latinoamérica. Pero, ¿cómo funciona el bono 1xbet Perú?

¿Cómo activar el código promocional 1xbet Perú “ELCOM”?

Este operador es uno de los más reputados de Perú y toda Latinoamérica, pero es normal que no sepas cómo acceder al bono de bienvenida de 1xbet Perú para nuevos clientes. Pues bien, obtenerlo es sencillo, ya que solo tendrás que realizar un primer ingreso válido. Sin embargo, antes debes completar el registro a 1xbet. Hay tres opciones para ello y las comentamos brevemente a continuación:

Registro automático o con un clic: El más rápido, Pulsas sobre la opción de registro e introduces el código promocional 1xbet “ELCOM” en la casilla correspondiente. Para completar el registro a 1xbet, el operador genera un usuario y contraseña aleatorios. Anótalo en algún lugar para acceder sin problemas a futuro en tu cuenta de usuario 1xbet. Vía telefónica: Un poco más completa que la opción anterior, pero también bastante rápida en cuanto al proceso. En esta ocasión, introduces tu número de celular. La plataforma te envía un SMS con un código de confirmación que deberás introducir en la casilla correspondiente para ello. Asimismo, ¡no olvides introducir el código promocional 1xbet en la caja habilitada! Formulario de registro con correo electrónico: Es el proceso de registro a 1xbet Perú más pormenorizado, ya que aquí debes incluir información personal que no se exige en las otras dos opciones de registro a 1xbet. Además, aquí eres tú quien crea el nombre de usuario y contraseña de la cuenta de usuario de 1xbet Perú. ¡También ofrece recuadro para introducir el código bonus!

Una vez registrado, deberás hacer un depósito válido que liberará el bono de bienvenida si has completado el registro a 1xbet Perú con el código de bono correspondiente. Pero, ¿qué hay que hacer para desbloquear el bono y convertirlo en dinero retirable? Dispones de información detallada en la sección de promociones de 1xbet, pero en el siguiente apartado te comentamos los puntos clave del rollover del bono de 1xbet Perú.

Términos y condiciones del bono de bienvenida 1xbet Perú

Como ya hemos indicado en el apartado anterior, lo recomendable es visitar la sección de promociones de 1xbet para información detallada. Sin embargo, si solo quieres una aproximación de los requisitos de apuesta y otras condiciones del código promocional de 1xbet Perú “ELCOM”, los puntos que se recogen a continuación te serán de bastante utilidad, ya que son los más importantes:

Debes hacer un primer ingreso por valor de 3.38 PEN o más. Para poder retirar los beneficios obtenidos con el bono 1xbet para nuevos clientes habrás de verificar tu identidad. El requisito de apuesta es x5 respecto al valor del bono. El rollover debe cumplirse en apuestas combinadas. Las apuestas múltiples para liberar el bono de 1xbet Perú deben tener 3 selecciones o más. Estas deben ser a cuotas 1.40 a 1 o más. El código promocional 1xbet Perú “ELCOM” para deportes solo puede utilizarse en dicha sección. Si no liberas el bono de bienvenida 1xbet Perú en 30 días naturales, lo perderás junto a los posibles beneficios obtenidos con él.

Principales ventajas de apostar en 1xbet Perú

A la hora de jugarte tus soles, querrás hacerlo en las mejores casas de apuestas deportivas Perú, ¿no? 1xbet es una de las mejores opciones disponibles para apostar desde el país andino (también incluye un gran casino). Los motivos para ello son varios. Si quieres conocer un adelanto de los PROS que te esperan al completar el registro a 1xbet Perú, toma nota de lo que recogemos a continuación:

Gran oferta tanto en apuestas deportivas como en juegos de casino.

Cientos de promociones que van más allá del bono de bienvenida de 1xbet Perú.

Amplísima cantidad de métodos de pago (probablemente, la mejor del sector en este rubro).

Aplicación móvil 1xbet, así como versión para dispositivos móviles, que roza lo superlativo.

Gran apartado de apuestas anticipadas y apuestas en vivo: cientos de mercados y algunas de las cuotas más interesantes de la industria.

Servicio de soporte de 1xbet Perú completísimo y que atenderá con la mayor brevedad posible cualquier contratiempo.

Oferta en apuestas deportivas 1xbet Perú: ¡Cientos de mercados a decenas de opciones!

Uno de los puntos fuertes de 1xbet Perú es su apartado de apuestas deportivas. Es verdad que, a nivel de disciplinas deportivas o alternativas, para apostar se puede hacer algo corto en comparación con otras de las mejores casas de apuestas deportivas en Perú, cumple en las opciones más populares sin olvidar algunas apuestas a mercados o deportes minoritarios, debido a que es bastante completa.

Apuestas fútbol 1xbet

Lógicamente, el fútbol es, de entre las 30 opciones incluidas, muy buscado. Al ser la versión peruana del operador, se incluyen todas las fechas de la Liga 1. Además, se permite apostar a muchos mercados, no simplemente al ganador (1X2). Por si esto fuera poco, también se incluyen apuestas de fútbol en Perú a la modalidad femenina. Por supuesto, ¡también podrás hacer apuestas por la Copa Libertadores a equipos de este país!

Además del fútbol patrio, el abanico de apuestas de fútbol de 1xbet que se puede hacer con el código de bono para nuevos clientes abarca otras ligas latinoamericanas, como la mexicana, la brasileña, la argentina, la chilena, la colombiana… El fútbol europeo, cómo no, también está incluido, con apuestas a la Bundesliga (Alemania), LaLiga Santander (España) o la Premier League (Inglaterra), entre otras muchas competiciones populares.

Respecto a los torneos internacionales, el código promocional de 1xbet Perú “ELCOM” te da acceso a apuestas por la Champions League, Europa League o por la Copa del Mundo. También se incluyen torneos de clubes o de selecciones internacionales de menor prestigio, por lo que si te gustan apostar por la Copa Oro o la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¡podrás jugar en 1xbet sin problemas!

Apuestas tenis 1xbet

El fútbol no es el único deporte que goza de una cobertura de apuestas espectacular. En otras cosas, 1xbet destaca por las apuestas de tenis o baloncesto. En lo que respecta al deporte de la raqueta, el código promocional de 1xbet Perú da acceso a apuestas Challenger o apuestas ITF muy queridas por los más expertos. Eso sí, los mercados de estas apuestas de tenis en 1xbet son escasos en comparación con otros operadores.

En donde sí ofrece una mayor liquidez y variedad de apuestas es en los grandes torneos de tenis. Por ejemplo, las apuestas en Wimbledon o Roland Garros son exquisitas, con una cobertura total del cuadro de individuales y dobles tanto en categoría masculina, femenina y mixta. También se permite apostar a los torneos Masters 1000 o WTA Premier Mandatory, aunque estas opciones son mejorables respecto a las apuestas de Grand Slam.

Apuestas e-Sports 1xbet

La última década ha visto como los videojuegos se profesionalizaban hasta cotas no hace mucho impensables, con torneos que reparten millones de dólares en premios y que son seguidos por igualmente millones de personas, tanto en recintos gigantescos como a través de las principales plataformas de streaming. Con ello, surgieron las apuestas de deportes electrónicos y no hay plataforma que se precie que no las incluya.

Pues bien, las apuestas de deportes electrónicos están de momento disponibles para los jugadores peruanos (y esperamos que así siga siendo). Pero, ¿por qué decimos esto? Pues porque, por ejemplo, la versión española de 1xbet no los incluye debido a temas regulatorios. Sin embargo, 1xbet Perú sí los recoge, permitiendo apuestas por CS:GO, DOTA 2 o League of Legends, entre otras muchas opciones.

Otros deportes para apostar con el código promocional 1xbet Perú

Además de las apuestas descritas anteriormente, no podemos olvidarnos de las apuestas de baloncesto, que también incluyen una gran cantidad de mercados y competiciones. Por supuesto, las apuestas por NBA son las más buscadas, aunque también hay por la Euroliga o los Juegos Olímpicos. En baloncesto, destacan las proposiciones de jugador, que son apuestas a la actuación individual de un determinado basquetbolista.

Además de las apuestas baloncesto y las otras tres mencionadas, se ofrecen otras categorías:

Ajedrez.

Hockey sobre hielo.

Voleibol.

Balonmano.

Artes marciales.

Boxeo.

Béisbol.

Deportes de motor (Fórmula 1, Moto GP…).

Golf.

Surf.

Fútbol americano.

¡Y mucho más!

Como curiosidad, es posible que, con el código promocional de 1xbet Perú “ELCOM”, tengas acceso a las apuestas climatológicas, políticas o televisivas. Las primeras te retan a pronosticar el tiempo que hará en determinado lugar a determinada hora. Las políticas permiten hacer apuestas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, entre otros países, mientras que las apuestas de televisión se centran en galas como los Óscar.

Mercados disponibles en la plataforma

Una vez actives el código del bono de 1xbet Perú para nuevos clientes, no solo te importará saber a qué puedes apostar en el operador en términos de categoría, sino también qué mercados se ofrecen, ¿no? El mundo digital y los sofisticados algoritmos que se manejan hoy en día han permitido a las mejores casas de apuestas online peruanas incluir mercados que van más allá de la línea de dinero (ganador), lo que permite hacer apuestas a…

Apuestas hándicap asiático: Se añaden o restan al resultado final, goles, puntos, sets, juegos… Depende del deporte elegido. Este tipo de apuestas permiten inflar las cuotas de favorito, así como reducir las cuotas de no favorito a cambio de cierto margen de seguridad. Con una buena estrategia, las apuestas con hándicap son extremadamente rentables.

Se añaden o restan al resultado final, goles, puntos, sets, juegos… Depende del deporte elegido. Este tipo de apuestas permiten inflar las cuotas de favorito, así como reducir las cuotas de no favorito a cambio de cierto margen de seguridad. Con una buena estrategia, las apuestas con hándicap son extremadamente rentables. Apuestas OVER/UNDER: También aplican a varios deportes. Consiste en pronosticar si habrá más o menos goles, juegos, sets, puntos… En las apuestas OVER/UNDER el ganador final poco importa, lo que puede darle un extra de interés a partidos entre equipos que no te gustan. Pero si vas a hacer apuestas OVER/UNDER, que sea con estudios previos y no al azar.

Por supuesto, la lista de mercados se completa con otras muchas opciones. Por ejemplo, en fútbol tenemos apuestas a goleador, a cómo se meterá el primer gol, al mercado SE CLASIFICA (en eliminatorias), a tarjetas, a saques de esquina… La cantidad de opciones disponible es abrumadora, aunque es verdad que los mercados de 1xbet Perú no son tan completos como los de otras casas de apuestas peruanas.

Apuestas en vivo 1xbet Perú

El operador no estaría completo sin un apartado de apuestas en directo (que, por cierto, también ofrece en el apartado de 1xbet en casino). La principal atracción de este apartado es el 1xbet de streaming en televisión. Puede no estar disponible en el momento que accedas, por lo que siempre merece la pena hacer una comprobación previa. Pero de estar activo, 1xbet de televisión permite hacer apuestas mientras visualizas imágenes en vivo de tus eventos favoritos.

La diferencia en las apuestas en vivo de 1xbet radica en las cuotas, que van variando a medida que se desarrolla el evento. Esto te permite acceder a cuotas con valor si sabes leer el partido. Sin embargo, al haber tantos mercados y cambiar las cuotas en vivo a tal velocidad, hay que saber mantener la cabeza fría (¡y por eso es tan importante ver imágenes en directo a la vez, ya sean apuestas fútbol en vivo o a cualquier otro deporte!).

Métodos de pago y retirada disponibles para activar el bono de bienvenida

Tras haber ingresado en el formulario de registro de 1xbet, el código promocional “ELCOM”, recuerda que no podrás obtener el bono de bienvenida de 1xbet para deportes o para juegos de casino si no haces un primer ingreso válido. Para ello, tienes que utilizar uno de los diversos métodos de pago 1xbet disponibles. En este sentido, la plataforma es una de las mejores de la industria:

Tarjetas: Visa, Mastercard, Maestro

Visa, Mastercard, Maestro Monederos electrónicos: Skrill, Neteller

Skrill, Neteller Transferencia de efectivo: Western Union

Western Union Transferencias bancarias: BCP, Interbank, BBVA Continental y las Cajas (Arequipa, Ica, Cusco, Taca, Trujillo, Huancayo, Piura) y todas las opciones de PagoEfectivo.

Asimismo, es posible que puedas hacer depósitos y retiros en 1xbet a través de las principales criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Esto da todo un giro a la industria, siendo uno de los pocos portales de renombre internacional que permite hacer apuestas con criptoactivos en Latinoamérica. Siendo así, es una de las mejores opciones para aquellos amantes de la máxima seguridad en lo tocante a sus transacciones.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente de 1xbet Perú?

En caso de que tengas cualquier contratiempo en tu experiencia con el operador, ya sea en torno al código promocional de 1xbet Perú o con relación a cualquier otro asunto, que sepas que el operador cuenta con uno de los servicios de soporte más completos y diligentes que hay. Y es que la cantidad de opciones es abrumadora. Al CHAT EN VIVO de 1xbet, que debería estar habilitado, se le suman otras vías de contacto a través de e-mail:

Consultas generales: info-es@1xbet-team.com

Departamento de seguridad: security-en@1xbet-team.com

Relaciones públicas y publicidad: marketing@1xbet-team.com

Consultas de asociación (online): b2b@1xbet-team.com

Consultas de asociación (locales de apuesta): retail@1xbet-team.com

Departamento financiero: accounting@1xbet-team.com

Encargado de las políticas de privacidad: police@1xbet-team.com

Teléfono: 800004535

1xbet opiniones finales

Aunque es cierto que tiene que mejorar en algunos aspectos, 1xbet Perú es una de las mejores plataformas de apuestas deportivas online de la actualidad. Además, incluye juegos de casino y destaca por ir más allá del simple bono de bienvenida. Es decir, se trata de una plataforma que incluye una ingente cantidad de promociones de 1xbet, ¡con sorteos de todo tipo, como choques o dispositivos móviles!

Que nos gusta Que no nos gusta Magnífica aplicación móvil 1xbet Perú Mejorable en cuanto a mercados Ingente cantidad de promociones 1xbet 1xbet TV tiene bastante margen de mejora Gran selección de apuestas de fútbol

Preguntas frecuentes sobre el operador

Para concluir este contenido de opiniones sobre el código promocional de 1xbet que activa el bono de bienvenida para nuevos clientes, incluimos un apartado de preguntas frecuentes:

¿Es legal apostar online en Perú?

Por supuesto. Desde 2022, Perú cuenta con una legislación clara al respecto y admite el uso de plataformas de carácter internacional para hacer apuestas tanto deportivas como a juegos de casino.

¿Hay una aplicación 1xbet Perú?

Sí, y está disponible para los principales sistemas operativos (iOS y Android). Además, cuentas con una versión móvil de 1xbet Perú que te permite acceder a toda la oferta de PC a través del navegador de tu smartphone o tablet.

¿Cómo hacer retiros en 1xbet Perú?

Basta con que pulses sobre la opción de DEPÓSITO. Cuando cargue, busca la opción de retiros de 1xbet. Tras ello, solo tendrás que elegir el método de retirada 1xbet que gustes. Luego, indica cantidad y rellena la información que se te solicite. ¡A disfrutar!

















