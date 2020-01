Apenas hace seis días lo teníamos al frente nuestro. Primero viendo cómo trabajaba para arreglar su moto en la etapa maratón del 6 de enero entre Al Wajh y Neom, y luego dando unas declaraciones. Paulo Gonçalves era todo lo que un buen deporte pueda representar: amabilidad y competitividad, cualquiera por delante.

El piloto portugués falleció este domingo tras un accidente en la séptima etapa entre Riyahd y Wadi Al-Dawasir. Quedó inconsciente tras una caída y perdió la vida camino al hospital de la localidad de Layla.

Gonçalves era todo un nombre en el mundo del cross country y del Dakar. Corría por trigésima vez esta prueba, en la que logró su mejor resultado en el 2015 llegando en el segundo lugar con Honda, por detrás de la KTM de Marc Coma.

Este Dakar 2020 empezó con un hecho curioso para él. En el podio de partida la presentadora lo anunció como un competidor de Puerto Rico y no de Portugal –al parecer confundió el PR- y esto para Paulo solo significó una anécdota más. “Se nota que no estaba preparada, pero no fue con mala intención”, comentó con la prensa.

En esa breve conversación en Neom, también comentó que si bien se extrañaba la euforia de la gente de Sudamérica en esta edición, valoraba lo que el Dakar le podía ofrecer como competencia. “Acá también se vive el espíritu del Dakar. En esta competencia es importante lo que nos entrega la carrera”, declaró.

Con 40 años seguía siendo un competidor principal de la carrera, pese a cambiar de equipo al Team Hero tras una década en Honda, y a no terminar el Dakar 2019 por un accidente en la etapa cinco. Sin embargo, en tres ocasiones ha sido top ten.

Campeón del mundo de rallies en el 2013 no dejó de aceptar desafíos y siguió diciendo presente en el Dakar. Ahora, quedará en el imaginario de esta prueba y el rally lo recordará siempre.

Año Puesto 2019 Abandono etapa cinco 2017 Sexto 2016 Abandono etapa once Ganó una etapa 2015 Segundo Ganó una etapa 2014 Abandono etapa cinco 2013 Décimo 2012 26° 2011 Abandono etapa ocho Ganó una etapa 2010 Abandono etapa seis 2009 Décimo 2007 23° 2006 25°