Con goles de Julio Nava (65'), Edgar López (83') y Francisco Contreras (89'), Dorados de Maradona venció a Zacatepec en el Estadio Banorte por la primera fecha del Grupo C de la Copa MX de México.

► Facebook | Manchester United vs. PSG: los memes más divertidos del partido que tuvo a Mbappé de protagonista | FOTOS



Los Dorados del técnico argentino Diego Armando Maradona vencieron 3-0 al Zacatepec, el martes en partido pendiente de la primera jornada de la fase de grupos del torneo de Copa Clausura-2019 del fútbol mexicano jugado en el estadio Banorte.

Al ganar este juego, los Dorados de Sinaloa tomaron el liderato del Grupo 3 con seis puntos, a falta de un partido ante el Querétaro.

El equipo sinaloense marcó el 1-0 al minuto 65 cuando Julio Nava entró al área por el corredor derecho con la pelota dominada, recorrió hacia el centro y tras sacarse de encima la marca de un defensor disparó de zurda a segundo palo.

Dorados ganó 3-0 a Zacatepec por partido pendiente de la primera fecha del grupo c de la Copa MX | VIDEO. (Video: YouTube/Foto: Captura de pantalla)

Al 83, Edgar López recibió el balón en el área y resolvió el 2-0 con un toque ante la salida del portero.

En los dos primeros goles, el Diego se fundió en un abrazo con su auxiliar de campo y tras el segundo además de gritar eufórico hacia la tribuna bailó en su área técnica.

El 3-0 cayó al 89. Francisco Contreras se hizo de la pelota en la línea frontal del área y desde ahí fusiló al guardameta de los 'Cañeros'.

Al final del partido, Maradona se reunió con sus jugadores en el campo y celebró con la afición con aplausos por encima de la cabeza al estilo vikingo.



AFP

Dorados vs. Zacatepec: alineaciones

Dorados: Servio; Torres, Canto, Meza, Palazuelos; Jeréz, Contreras, Nava, López; García, Escoto



Zacatepec: Arana; Zamora, López, Akrong, Solorio; Cirigliano, López, Salinas, Ortiz; Huerta, Prieto

Dorados vs. Zacatepec: incidencias

PREVIA

Dorados vs. Zacatepec EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 de Copa MX Clausura 2019, este martes 12 de febrero desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Dorados vs. Zacatepec: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

► Selección peruana: Ricardo Gareca visitará a Cristian Benavente en Egipto



Dorados y Zacatepec cumplirán con el compromiso pendiente del Grupo 3. Querétaro es el otro integrante de la serie. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Banorte.

El fin de semana pasado, Dorados alcanzó su primer triunfo en el Ascenso MX, lo que significó una alegría para el elenco que dirige Diego Maradona. Si bien el 'Gran Pez' aún está en la última posición, el resultado sirve para encarar lo que viene con un mejor ánimo.

Dorados se jugará gran parte de la clasificación a octavos de final de la Copa MX. El elenco de Sinaloa marcha en el último puesto con tres puntos, por detrás de Querétaro y Zacatepec, con tres y seis unidades, respectivamente.

"Nosotros vamos partido a partido, la respuesta la darán los muchachos con lo que se entrena en la semana, todo se reflejará en los partidos. Sin duda alguna que desde la llegada de Diego el equipo tuvo una tremenda mejoría, donde fuimos superiores ante equipos que lucían favoritos", indicó en auxiliar técnico de Dorados, José María Martínez, a la web oficial.