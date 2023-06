Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO y GRATIS se verán las caras por la jornada 38 de LaLiga Santander en Balaídos. El encuentro está pactado para jugarse este domingo 4 de junio desde las 14:00 (hora peruana). Los ‘culés’ se proclamaron como campeones de la liga española el pasado 14 de mayo y quiere cerrar con broche de oro una temporada en la que aplastó a Real Madrid en el torneo local. Por otro lado, los ‘Celtas’ afrontarán este duelo como un partido de vida o muerte, pues de perder podrían estar sentenciando su descenso. Se espera que el peruano Renato Tapia conforme el once titular del conjunto local. No te pierdas este cotejo y sintoniza Star Plus y ESPN.

