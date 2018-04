Facebook: la ovación a Ronaldinho en Etiopía que lo puso al borde de las lágrimas

Ronaldinho no ha perdido la capacidad de sorprenderse con los gestos de cariño que le entregan sus miles de admiradores a nivel mundial. Así lo confirma este video subido a su cuenta oficial de Facebook.

El ex crack del Barcelona visitó Etiopía, un país un país sudafricano que, pese a sus múltiples problemas y carencias, dejó en claro el cariño que siente por él.

El video subido a Facebook muestra al ex futbolista ingresando al campo de juego y visiblemente admirado por la ovación del público.

Cuando Ronaldinho levanta la camiseta de Etiopía la gente hace notar su presencia de forma más notoria y el brasileño decide ponerse la indumentaria.

Lo vivido por el ex futbolista del Milan quedó registrado con un emotivo mensaje en Facebook:

Etiopía. ¡Increíble! No imaginé recibir tanto cariño en mi vida, llegar a un país que tiene una manera tan especial de vivir, con una cultura y hábitos tan diferentes y particulares, y tener una recepción como ésta. No tengo palabras para agradecer a todos, al fútbol por darme este momento, a mi familia porque siempre me ha apoyado, a Heineken por traerme a este lugar tan especial, muchas gracias. Son imágenes de toda una vida dedicada al fútbol, valió la pena, ¡cada minuto!", escribió en Facebook.

Ronaldinho viajó a Etiopía --país con más de 90 millones de habitantes que viven entre problemas de desigualdad e inseguridad-- como parte de la gira promocional de una conocida marca de cervezas.

En Facebook el brasileño tiene 34 millones de seguidores.