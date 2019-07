Arsenal vs. Fiorentina EN VIVO ONLINE vía Direc TV Sports: juegan por la International Champions Cup Arsenal vs. Fiorentina EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ el partido por la segunda jornada de la International Champions Cup entre Arsenal vs. Fiorentina en el Bank of America Stadium de Charlotte

Arsenal parte como favorito ante Fiorentina en la International Champions Cup. (Foto: Arsenal) Arsenal parte como favorito ante Fiorentina en la International Champions Cup. (Foto: Arsenal)