Este martes 03 de octubre, Arsenal vs. Lens en vivo online se verán las caras por la jornada 2 del Grupo B de la UEFA Champions League. El duelo está programado para iniciar a las 14:00 horas locales (16:00 de Perú), desde el estadio Bollaert-Delelis. Los ‘Gunners’ llegan a este duelo completamente invictos y con la tercera posición en la Premier League. Asimismo, en la máxima competición de clubes, goleó 4-0 al PSV en el debut. Por su lado, los franceses no han logrado igualar el rendimiento de la temporada pasada. La transmisión del partido se puede ver a través de FOX Sports, Star Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones.

