El objetivo del Arsenal es asegurar la cuarta plaza de la Premier League para clasificar a la próxima Champions League, pero el panorama se complicó con la abrupta derrota ante Tottenham (3-0), un rival directo, en el Clásico del norte de Londres. Tras el encuentro, Mikel Arteta, técnico de los ‘Gunners’, habló en conferencia de prensa y apuntó contra el árbitro.

“Tengo autorización para dar mi interpretación de lo que pasó en el partido, pero no sé mentir, no me gusta mentir, así que prefiero no decir lo que tengo en mente. Si digo lo que pienso, me suspenden seis meses”, declaró el entrenador español ante la prensa, en clara alusión al juez Paul Tierney.

“¿Descontento con mis jugadores? No. Estoy muy orgulloso de todos ellos. En cambio, quiero pedirle al árbitro que se coloque frente a la cámara y explique sus decisiones. Es una pena, porque hoy se destruyó un juego tan hermoso”, agregó Mikel Arteta, notoriamente molesto.

Recordemos que durante el primer tiempo, Arsenal tuvo un penal en contra y Rob Holding fue expulsado por doble amarilla, lo que facilitó el triunfo de Tottenham. Sin embargo, pese a la amargura por la derrota, el entrenador aclaró que ahora solo se enfocan en lo que viene, para que puedan asegurar el boleto a la Champions League 2022-23.

“Este partido es historia para nosotros, lo acabo de decir en el vestuario. Sabemos cómo se nos fue de las manos esta vez, tenemos que aceptarlo. Ahora viene Newcastle y no puedo esperar para jugar el lunes. Quiero estar en la zona técnica esa noche, así que no puedo hablar, porque me suspenderán”, sentenció Mikel Arteta.

¿Cómo van Arsenal y Tottenham?

Tas cumplir con el choque pendiente que tenían entre sí, Arsenal quedó en el cuarto lugar de la Premier League, de acceso a la próxima Champions League, con 66 puntos; mientras que Tottenham está en la quinta casilla, con 65 unidades. En la próxima fecha, los ‘Gunners’ visitan a Newcastle y los ‘Spurs’ reciben a Burnley.