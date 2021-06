Un final feliz tuvo el pedido de Clementina Galache, una fanática de Boca Juniors que deseó públicamente un saludo de Juan Román Riquelme días antes de cumplir 104 años. El máximo ídolo de la historia del club argentino no tardó en responder y concretó un lindo gesto.

“Espero que Riquele me tenga en cuenta y me mande un saludo. Boca está jugando tan mal y me amarga tanto, que me ponga un poquitito contenta él. Acá está mi corazón”, dijo la acérrima hincha del ‘Xeneize’ en un video publicado por su nieta que no tardó en hacerse viral, comprometiendo al actual dirigente.

Román atendió la solicitud y se dirigió a Clementina con cariño en otro video. Por si fuera poco, firmó una camiseta y se le dedicó.

“Hola, Clementina. Mi nombre es Juan Román Riquelme. Te quiero mandar un beso gigante, desearte un muy feliz cumpleaños. Decirte que me alegraste la vida. Espero que seas muy pero muy feliz con toda la familia. Acá te acabo de firmar una camiseta para vos. Te mando un beso gigante. Que seas muy pero muy feliz”, contestó el vicepresidente de Boca Juniors.

“No esperaba tanta felicidad. Es mucha, demasiado para un día. Gracias, Riquelme. Me puso muy feliz que te hayas molestado para mí. Muchísimas gracias. Un beso grande y Dios te bendiga. ¡Y aguante Boca!”, cerró Clementina tras ver a Riquelme hablándole a través de una cámara.

Ella es mi abu, y el viernes cumple 104 años, si.. leyeron bien 104!!!!

Lo que pide es un saludo de Juan Roman Riquelme, ya que tiene corazón 💙💛💙la abu.

Me ayudan con un RT? a ver si le cumplimos su deseo??? pic.twitter.com/Lu3l8ZLw6p — 𝐋🌸𝐑𝐄 (@SoyLoreD) June 2, 2021