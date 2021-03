Boca Juniors se enfrenta a River Plate este fin de semana por la Superliga Argentina. Los xeneizes llegan de golear (7-1) a Velez, mientras que el ‘Millonario’ Javier Pinola se recupera de una fractura en su antebrazo derecho, dio detalles de su recuperación y respecto a este clásico señaló “Me siento muy bien, salió todo perfecto. Estoy sin dolor, aunque es un tanto incómodo porque dependo de que me ayuden con ciertas cuestiones. Soy un poco cabeza dura y no me puedo quedar quieto, porque quiero ayudar desde mi lugar”.





El capitán de River Plate se lesionó el 28 de febrero durante el partido contra Platense de la Superliga Argentina y su presencia ante Boca Juniors no es confirmada, pero el defensor ‘Millonario’ habló del clásico. “El doctor me dijo que iba a estar dos semanas con el brazo inmovilizado y después empezaríamos con la rehabilitación”, detalló el defensor de River Plate.

Calienta el clásico

Respecto al encuentra a darse el domingo en “La Bombonera” el jugador señaló “Antes que nada, hay que estar atentos a las individualidades: Boca, a partir de ellas, se hace un equipo fuerte. También tenemos que cortar el circuito de juego de Cardona-Villa, porque cuando lo dejás arrancar a Villa en velocidad o al espacio a tus espaldas, es peor. Es tratar de que jueguen incómodos”, puntualizó.

