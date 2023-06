Bolívar vs. Cerro Porteño en vivo se enfrentan este martes 06 de junio por la quinta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores 2023 en el estadio Hernando Siles, La Paz. El boliviano llega de vencer el martes 22 de mayo 1-0 a Barcelona de Ecuador de local, con un agónico gol en las postrimerías del encuentro, y quedó cerca de sacar su boleto a los octavos de final en un peleado grupo. Este partido lo podrás ver a través de las pantallas de ESPN2 y Star Plus a partir de las 21:00 (hora peruana). En El Comercio, tendrás todas las incidencias del juego.

