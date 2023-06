Brasil vs. Israel Sub 20 en vivo se verán este sábado 3 de junio del 2023 por los cuartos de final del Mundial Sub 20 en el estadio San Juan del Bicentenario. El canal que emitirá este partido para toda Sudamérica será DirecTV Sports a partir de las 12:30 (hora peruana). El ‘Scratch’ llega de eliminar a Túnez tras apabullarlo 4-1, mientras que Israel dejó en el camino a Uzbekistán. Entérate de todos los detalles de este partidazo aquí, en El Comercio.

