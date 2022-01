Burkina Faso vs. Túnez EN VIVO vía ESPN y STAR Plus este sábado 29 de enero desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por cuartos de final de la Copa Africana de Naciones . El partido también será transmitido por beIN Sports y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Stade Omnisport Roumdé Adjia de Garoua y el árbitro Joshua Bondo, procedente de Botsuana, se encargará de impartir justicia. Recordemos que Burkina Faso viene de eliminar por penales a Gabón, en tanto que Túnez superó por 1-0 al combinado de Nigeria, que era favorito al título.

Horario del partido Burkina Faso vs. Túnez

Estados Unidos – 11.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Paraguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Inglaterra - 7.00 p. m.

España – 8.00 p. m.

Italia – 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Burkina Faso vs. Túnez?

Argentina : ESPN Argentina, Star+

: ESPN Argentina, Star+ Bolivia : ESPN Peru, Star+

: ESPN Peru, Star+ Chile : Star+, ESPN Chile, ESPN2 Chile

: Star+, ESPN Chile, ESPN2 Chile Colombia : Star+, ESPN Colombia

: Star+, ESPN Colombia Ecuador : ESPN Colombia, Star+

: ESPN Colombia, Star+ México : Star+

: Star+ Paraguay : ESPN Peru, Star+

: ESPN Peru, Star+ Perú : Star+, ESPN Peru

: Star+, ESPN Peru Estados Unidos : beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS XTRA

: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS XTRA Uruguay : Star+, ESPN Peru

: Star+, ESPN Peru Venezuela: Star+, ESPN Colombia

En los últimos años, el representativo burkinés ha ido creciendo y se ha metido en instancias finales de este certamen continental. Durante la edición del 2017, el equipo llegó a semifinales y acabó en el tercer lugar, siendo una de las mejores ubicaciones que logró en su historia. Antes, en 2013, quedó subcampeón.

Una de las principales estrellas de Burkina Faso, que ilusiona a los hinchas con una nueva victoria, es Bertrand Traoré, el habilidoso delantero del Aston Villa, que pasó antes por el Lyon. El futbolista de 26 años anotó en la llave ante Gabón por octavos de final y buscará seguir en racha.

De la misma forma, el entrenador Kamou Malo cuenta con Edmond Tapsoba como pilar en la defensa y con Gustavo Sangaré en la mitad del campo. La presencia de estos tres deportistas es fundamental para que el sueño por lograr la primera estrella en la Copa Africana de Naciones se mantenga.

Por su parte, la selección de Túnez no destacó durante la fase de grupos (solo goleó a Mauritania por 4-0), pero pudo avanzar de ronda como uno de los mejores terceros. Sorpresivamente, mejoraron notoriamente en octavos de final y superaron a Nigeria por la mínima diferencia, con gol de Youssef Msakni.

La eficiencia que muestra el representativo tunecino, tanto en defensa como en ataque, es la principal arma para doblegar a cualquier rival. El entrenador Mondher Kebaier sigue trabajando de la mejor manera para avanzar nuevamente y seguir peleando por el título, el cual ganaron por única vez en el 2004.

Burkina Faso vs. Túnez: historial de partidos

Los partidos Burkina Faso vs. Túnez no han sido tan habituales en África, por lo que solo se registran tres enfrentamientos en el último tiempo. Durante esos choques, el cuadro burkinés ganó dos veces y empató el juego restante.

28-01-2017: Burkina Faso 2-0 Túnez - Copa Africana de Naciones

06-09-2008: Burkina Faso 0-0 Túnez - Eliminatorias

01-06-2008: Túnez 1-2 Burkina Faso - Eliminatorias

Burkina Faso vs. Túnez: posibles alineaciones

Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Soumaila Outtara, Edmond Tapsoba, Steeve Yago; Adama Guira, Blati Touré; Dango Outtara, Gustavo Sangaré, Hassane Bandé y Bertrand Traoré.

Túnez: Bechir Ben Saïd; Hamza Mathlouthi, Bilel Ifa, Montassar Talbi, Oussama Haddadi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Aïssa Bilal Laidouni; Saif-Eddine Khaoui, Seifeddine Jaziri y Youssef Msakni.

Conforme a los criterios de Saber más

TAMBIÉN PUEDES LEER