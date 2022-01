Desde las 19:00 hora local de este jueves 27 de enero, México vs Jamaica se verán las caras en la fecha 9 del octogonal de las Eliminatorias Concacaf hacia el Mundial Qatar 2022, el mismo que tendrá lugar en el National Stadium Independence Park de Kingston, donde el ‘Tri’ está urgido de ganar si desea mantenerse en zona de clasificación, en tanto que los ‘Reggae Boyz’ están muy alejados de la gesta mundialista al ubicarse en el sexto lugar con 7 puntos. Por ello, en esta previa conocerás los canales de TV, links disponibles, así como los horarios para ver este partido de fútbol en vivo.

El elenco mexicano cuenta con 14 unidades, los mismos que Panamá, por lo que los dirigidos de Gerardo Daniel Martino están obligados a sumar de a 3 y sacarle ventaja al cuadro panameño, más aún tras haber perdido en la fecha anterior por 2-0 contra Canadá y 2-1 con Estados Unidos.

Es importante destacar que en lo referente a las Eliminatorias de la Concacaf esta ofrece tres cupos directos, más uno hacia el repechaje.

Por eso, la selección mexicana necesita vencer a Jamaica, si es posible por resultado amplio y sin goles en contra, sobre todo, porque su más cercano perseguidor, Panamá, juega esta jueves 27 de enero contra Costa Rica, donde ‘los canaleros’ llegan como los favoritos para quedarse con los 3 puntos.

Por su parte, Jamaica llega muy retrasada en la tabla (sexta con 7 unidades), así como con un rendimiento muy irregular en el octogonal final, lo que los deja con escasas chances para aspirar siquiera al repechaje.

Los ‘Reggae Boyz’ llegan a la novena fecha sin perder 4 veces consecutivas, con un empate a cero contra Canadá, victoria de 2-0 ante Honduras, empate a 1 con El Salvador y otro empate a 1 con los Estados Unidos.

De hecho, el preparador de Jamaica, Paul Hall, sabe el tipo de partido que le planteará el ‘Tri’, donde serán altamente ofensivos y con una posesión sobresaliente de la pelota: “espero un ataque peligroso, no en lo individual, sino en la posesión porque todos van al balón; necesitamos estar preparados y no ser sorprendidos. Ganar el partido es importante, pero no perder sería bueno”.

¿Cómo ver el México vs Jamaica en vivo vía Canal 5?

Este jueves 27 de enero, desde el National Stadium Independence Park de Kingston se llevará a cabo el partido entre México vs Jamaica por la novena fecha del octogonal final de las Eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial Qatar 2022, el cual se llevará a cabo a las 7 de la noche (hora local), siendo transmitido por Canal 5, que pertenece al Grupo Televisa para la televisión abierta. Por ello, conoce con estos enlaces cómo verlo desde cualquier dispositivo para obtener toda la información sobre los eventos deportivos que transmiten.

¿Cuáles son los últimos resultados de México en Eliminatorias?

16/11 | Canadá 2-1 México

12/11 | Estados Unidos 2-0 México

13/10 | El Salvador 0-2 México

10/10 | México 3-0 Honduras

07/10 | México Canadá

¿Cuáles son los últimos resultados de Jamaica en Eliminatorias?

16/11 | Jamaica 1-1 Estados Unidos

12/11 | El Salvador 1-1 Jamaica

13/10 | Honduras 0-2 Jamaica

10/10 | Jamaica 0-0 Canadá

07/10 | Estados Unidos 2-0 Jamaica

¿Cuál será la alineación de México vs Jamaica?

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Johan Vásquez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado, Jesús Corona, Orbelín Pineda, Rogelio Funes Mori. DT Gerardo Martino.

Jamaica: Andre Blake, Javain Brown, Damion Lowe, Liam Moore, Kemar Lawrence, Kevin Stewart, Devon Williams, Lamar Walker, Boobby Reid, Michail Antonio, Junior Flemmings. DT Paul Hall.