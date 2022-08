Central Córdoba vs. Defensa y Justicia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 12 de la Liga Profesional este lunes 8 de agosto del 2022 desde las 11:00 a.m. (hora de Argentina) en el estadio Alfredo Terrera Club Atlético Central Córdoba.

El ‘Ferroviario’ va por su segunda victoria consecutiva, luego de romper una racha negativa de cinco compromisos sin ganar en el campeonato doméstico: cuatro derrotas y un empate. Mientras tanto, el ‘Halcón’ quiere recuperarse del reciente resultado, pues se dejó puntos jugando en su territorio.

¿A qué hora juegan Central Córdoba vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional?

Perú – 9:00 a.m.

Ecuador – 9:00 a.m.

Colombia – 9:00 a.m.

México – 9:00 a.m.

Chile – 10:00 a.m.

Venezuela – 10:00 a.m.

Bolivia – 10:00 a.m.

Paraguay – 10:00 a.m.

Argentina – 11:00 a.m.

Uruguay – 11:00 a.m.

Brasil – 11:00 a.m.

España – 4:00 p.m.

Central Córdoba goleó 0-3 a Rosario Central y volvió a ganar desde el pasado 25 de junio. Luego de aquella alegría, el entrenador Abel Balbo tiene una duda para afrontar este compromiso de local. El portero Cristopher Toselli tiene molestias por causa de una pubalgia y, si en caso no se recupera, César Rigamonti se debe cuadrar bajo los tres postes.

De su lado, Defensa y Justicia dejó una gran oportunidad de conseguir una tercera victoria al hilo en su casa. El elenco liderado por Sebastián Beccacece solo empató 0-0 con Arsenal de Sarandí. Pese a la igualdad, el entrenador del ‘Halcón’ ratifica la confianza a sus delanteros Lucas Albertengo y Nicolás Fernández para arrancar.

Central Córdoba vs. Defensa y Justicia: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Central Córdoba vs. Defensa y Justicia puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Central Córdoba vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Central Córdoba y Defensa y Justicia deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Central Córdoba vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones del partido

Central Córdobo: César Rigamontti o Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Francisco González Metilli, Nicolás Linares, Jesús Soraire y Alejandro Martínez; Claudio Riaño y Renzo López.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Gabriel Alanís; Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Manuel Duarte y Gastón Togni; Lucas Albertengo y Nicolás Fernández.

¿Dónde jugarán Central Córdoba vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional?