Copa Libertadores: guía TV y resultados de los cuartos de final

La Copa Libertadores entra a su recta final. Hoy se jugarán los dos encuentros restantes de lo ida en los cuartos de final. Lanús será local ante el Bolívar a las 5:45 pm. y a las 8:00 pm. Atlético Nacional de Colombia se medirá en casa con el Defensor Sporting de Uruguay.

Por los cuartos de final, ayer el Nacional de Asunción venció 1-0 al Arsenal de Sarandí en Paraguay, mientras San Lorenzo venció 1-0 a Cruzeiro en Argentina.

Tras la derrota del Atlético Mineiro de Ronaldinho, habrá un nuevo campeón en esta edición. Y quizá sea argentino, ya que hay tres clubes de este país instalados en cuartos de final: Lanús, San Lorenzo y Arsenal de Sarandí.

RESULTADOS DE LOS CUARTOS DE FINAL FECHA HORA PARTIDO RESULTADO CANAL FINALIZADO - Nacional (P) vs.Arsenal 1-0 - FINALIZADO - San Lorenzo vs.Cruzeiro 1-0 - HOY 5:45 pm. Lanús vs. Bolívar - FOX Sports-FOX HD HOY 8:00 pm. Atlético N. vs. Defensor S. - FOX Sports-FOX HD

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL Partidos (7 y 14 de mayo) Semis (23 y 30 de julio) Nacional vs. Arsenal de Sarandí Atlético Nacional vs. Defensor Sporting San Lorenzo vs. Cruzeiro Lanús vs. Bolívar