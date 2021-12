A escasos días para cerrar el 2021, las principales entidades vinculadas al balompié publican los balances con lo mejor de este deporte. Este martes, como ejemplo, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) difundió el equipo ideal. Lionel Messi de PSG, Cristiano Ronaldo de Manchester United o Robert Lewandowski de Bayern Múnich aparecen como los rostros principales.

Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG/Italia), por ejemplo, se ha impuesto en el arco y ahí parece no haber dudas. Pese a que su momento en el cuadro parisino no es el que se habría imaginado pues no es titular indiscutible, el ganador del Balón de Oro a mejor portero del año, también lo es para la IFFHS.

En la línea defensiva están el internacional marroquí Achraf Hakimi (Inter/PSG/Marruecos), el italiano Leonardo Bonucci (Juventus/Italia), el portugués Ruben Dias (Manchester City/Portugal) y el canadiense Alphonso Davies (Bayern/Canadá).

Mientras que, en la sala de máquinas, el italiano Jorginho (Chelsea/Italia), el flamante ganador del Balón de Oro Lionel Messi (Barça/PSG/Argentina) y el belga Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica) integran equipo formado bajo un sistema 4-3-3.

Para el ataque hubo pocas dudas, y es que la IFFHS ha escogido a los más letales de todo el año y los más resolutivos, por lo que solo pueden estar Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United/Portugal), Robert Lewandowski (Bayern/Polonia) en la punta y Kylian Mbappé (PSG/Francia).

En resumidas cuentas, participan cuatro jugadores del Paris Saint Germain, dos del Bayern Munich, dos del Manchester City, y los demás representan a un equipo, que en total son tres: Juventus, Chelsea y Manchester United.

Cabe destacar también que respecto al ‘once’ del año según la IFFHS en 2020 repiten cinco futbolistas: Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Leo Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.