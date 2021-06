Durante el partido de Dinamarca vs. Finlandia, Christian Eriksen sufrió un desmayo que terminó tendido en el campo de juego. Segundos después, sus compañeros fueron a auxiliarlo ante la imagen atónita de su esposa y asistentes que presenciaron aquel partido por la primera jornada de la Eurocopa 2021.

Minutos después de haberse confirmado la estabilidad favorable para el danés, millones de fanáticos y jugadores de la élite del mundial pudieron mantener la tranquilidad.

Sin embargo, en el lapso de la incertidumbre, uno de los jugadores que también se solidarizó en redes sociales, fue Ndala Muamba, exjugador congoleño, puesto que hace algunos años atrás tuvo el mismo episodio mientras defendía los colores del Tottenham Hotspur durante un partido de la Premier League en 2012.

“Por favor, Dios”, fueron las palabras que el exfutbolista retrató en su cuenta oficial de Twitter. Seguidores recordaron el lamentable suceso que se registró años atrás en la Premier League.

Please God — fabrice muamba (@fmuamba6) June 12, 2021

Algunos meses atrás, contó paso a paso lo que ocurrió aquella tarde lluviosa del 17 de marzo de 2012.

“Fue el partido más importante de mi carrera. Los cuartos de final de la Copa de la Asociación Inglesa de fútbol (FA Cup, en inglés). Recuerdo haber fallado una ocasión en el juego. Cuando regresaba a mi posición, sin nadie a mi alrededor, de repente comencé a sentirme muy mareado. Y me desplomé.

No hubo dolor, nada que me previniera. Simplemente pasó. No recuerdo nada de lo que ocurrió después. Más adelante, supe que mi corazón se detuvo durante 78 minutos. Lo que sufrí se conoce como un paro cardiorrespiratorio”, sostuvo.

Tuve mucha suerte de recibir atención médica de inmediato. Fue crucial que había un desfibrilador portátil a la mano, que fue lo que me salvó la vida.