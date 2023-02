Sale en defensa de su liderato. Este jueves 9 de febrero, desde las 12:30 p.m. (hora local), no te pierdas el partido entre Al Nassr vs. Al Wahda 2023 por la Liga Saudí con la presencia de Cristiano Ronaldo en vivo y en directo. Ambas escuadras necesitan la victoria por distintos motivos. Cabe mencionar que podrás seguir la transmisión por la señal internacional de DIRECTV Sports y live streaming vía DIRECTV Go.

VIDEO RECOMENDADO Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr se puso en la mira de millones de aficionados. Por ese motivo sus aficionados quieren seguir paso a paso la nueva aventura del portugués. ¿En qué canal se podrá ver los partidos del cuadro de Medio Oriente? En este video te lo contamos.