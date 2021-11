FIFA reveló a los once candidatos para el premio Puskas 2021. Si bien destacan grandes goles como el de Érik Lamela frente al Arsenal de rabona o el de Luis Díaz de tijera frente a Brasil en la Copa América, hay una anotación que podría robarse el show en la gala The Best. Se trata del golazo de Caroline Weir frente al Manchester City, quien sombreó su remate para vencer la resistencia del Manchester United en febrero del 2021.

Junto a la futbolista del Manchester City, figuran como aspirantes, entre otros, los goles del argentino Erik Lamela, actual jugador del Sevilla, cuando militaba en el Tottenham en un encuentro ante el Arsenal de la Premier; del checo Patrik Schick en la Eurocopa ante Escocia; y del iraní Mehdi Taremi, del Porto, en partido de Champions League ante el Chelsea.

El ganador, que relevará en el palmarés al surcoreano Son Heung-min, será seleccionado por un jurado internacional integrado por leyendas de la FIFA y aficionados de todo el mundo registrados en la web del organismo internacional. La entrega de premios tendrá lugar el 17 de enero en una ceremonia telemática desde la sede de la FIFA.

El golazo de Caroline Weir que busca sorprender a todos en el Puskas 2021

Los nominados al Premio Puskas

Luis Díaz (COL): Brasil-Colombia (Copa América, 23 de junio de 2021)

Gauthier Hein (FRA): Chamois Niortais-Auxerre (Segunda, 10 de abril de 2021)

Érik Lamela (ARG): Arsenal-Tottenham (Premier, 14 de marzo de 2021)

Valentino Lazaro (AUT): Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga, 8 de noviembre de 2020)

Riyad Mahrez (ALG): Zimbabue - Argelia (previa Copa de Naciones, 16 de noviembre de 2020)

Sandra Owusu-Ansah (GHA): Kumasi Sports Academy Ladies Supreme Ladies FC (Premier Ghana, 8 de mayo de 2021)

Vangelis Pavlidis (GRE): Willem II - Fortuna Sittard (Eredivisie, 16 de mayo de 2021)

Daniela Sánchez (MEX): Querétaro - Atlético de San Luis (Liga MX, 16 de enero de 2021)

Patrik Schick (CZE): R. Checa - Escocia (Eurocopa, 14 de junio de 2021)

Mehdi Taremi (IRN): Chelsea-Oporto (Liga de Campeones de la UEFA, 13 de abril de 2021)

Caroline Weir (SCO): Manchester City - Manchester United (Superliga inglesa, 12 de febrero de 2021).

