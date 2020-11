Brasil vs. Uruguay EN VIVO EN DIRECTO vía Esporte Interativo Plus y VTV: hoy desde el Centenario de Montevideo por la jornada 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo arranca a las 18:00 horas (Perú y Colombia, y 20:00 horas en Uruguay) y contará con la transmisión de Movistar Plus, que también lo pasará ONLINE. Asimismo, se puede seguir el minuto a minuto en la web de El Comercio.

Posibles alineaciones de Brasil y Uruguay

Uruguay: Martín Campaña; Damián Suárez, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Lucas Torreira, Nahitan Nández, Rodrigo Betancur, Nicolás de la Cruz; Darwin Nuñez, Edinson Cavani. Técnico: Oscar Tabárez

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz; Richarlison, Everton Ribeiro, Gabriel Jesús; Roberto Firmino. Técnico: Tite.

Brasil vs. Uruguay: canales para ver las Eliminatorias Qatar 2022

Uruguay - VTV+

Brasil - Esporte Interativo Plus

Perú - Movistar Deportes

Chile - Chilevisión, CDF

Argentina - TyC Sports, TyC Sports Play

Bolivia - Tigo Sports, COTAS Televisión

Colombia: Caracol TV

Ecuador: El Canal del Fútbol

España - Movistar Liga de Campeones, #Vamos

Estados Unidos - Fanatiz

México y Centroamérica - Sky Sports

Paraguay - Tigo Sports

Venezuela - TLT

Brasil vs. Uruguay: horarios para seguir el partido

Los Ángeles: 3:00 p.m.

Washington DC, Ciudad de México, El Salvador y Costa Rica: 5:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 8:00 p.m.

Francia y España: 00:00 a.m. del miércoles

Brasil vs. Uruguay: últimos enfrentamientos

16/11/18 | Brasil 1-0 Uruguay | Amistoso

23/03/17 | Uruguay 1-4 Brasil | Eliminatorias

25/03/16 | Brasil 2-2 Uruguay | Eliminatorias

26/06/13 | Brasil 2-1 Uruguay | Copa América

06/06/09 | Uruguay 0-4 Brasil | Eliminatorias

21/11/07 | Brasil 2-1 Uruguay | Eliminatorias

Brasil vs. Uruguay: ¿cómo llegan ambas selecciones?

Hoy, por la fecha 4 se jugarán todos los partidos el mismo día. De esta forma, la jornada la abren Venezuela frente a Chile (4:00 p.m.) y Ecuador contra Colombia (4:00 p.m.). Más tarde, Paraguay se mide ante Bolivia (6:00 p.m.) y a la misma hora, Uruguay choca frente a Brasil en Montevideo. Finalmente, Perú y Argentina cierran la fecha.

La goleada que consiguió Uruguay ante Colombia (3-0) podría ponerlo como favorito su partido frente a Brasil. Sin embargo, los charrúas deberán lidiar no solo con que la ‘Canarinha’ es el líder con puntaje ideal (9), sino que no podrán contar con Luis Suárez, goleador de las Eliminatorias Qatar 2022 de la Conmebol con 4 tantos.

Por su parte, Brasil tampoco llega con su principal estrella. Neymar se perdió el partido contra Venezuela y el ‘Scratch’ apenas pudo vencer por 1-0. En tanto, el técnico Tite vuelve a confiar una ofensiva integrada por Richarlison, Gabriel Jesús y Firmino.

El último triunfo de Uruguay ante Brasil tuvo lugar en Montevideo el 1 de julio de 2001, por las Eliminatorias Japón-Corea 2002. Fue un ajustado 1-0, con un gol de penal de Federico Magallanes, pero otorgó los 3 puntos que nunca más pudo conseguir frene a la ‘Canarinha’.

