ESPN transmite por Star Plus y DirecTV: Bolívar vs. Internacional online gratis. El partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se disputa este martes 20 de agosto en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde la ‘Academia’ boliviana intentará sacar ventaja pensando en el cierre de la llave en Porto Alegre. El ‘Colorado’ clasificó eliminando a River Plate por penales y pasa por bueno momento bajo las órdenes de Eduardo Coudet, pero los celestes llegan con la motivación a tope luego de eliminar al Paranaense, también desde los doce pasos. No te pierdas este encuentro que promete emociones y goles.

