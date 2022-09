PSG vs. Lyon EN VIVO vía ESPN 2: se enfrentarán este domingo 18 de septiembre desde la 1:45 p. m. (hora peruana) por la octava jornada de la Ligue 1 de Francia. El partido también será transmitido por beIN Sports, Star Plus (STAR+) y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto. Las acciones se desarrollarán en el Estadio Parc Olympique Lyonnais y el árbitro Francois Letexier será el encargado de impartir justicia. En este momento, los parisinos son líderes junto a Marsella y Lorient, con 19 puntos; en tanto que ‘Les Lions’ están en el quinto lugar, con 13 unidades.

ENTRENAMIENTO DE PSG El entrenamiento del PSG antes de debutar en la Champions League. (Video: PSG)