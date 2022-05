El nuevo acuerdo con PSG, hasta junio del 2025, empoderó a Kylian Mbappé. El francés, que rechazó a Real Madrid, mejoró su estatus a nivel económico y deportivo con respecto al resto del plantel. Incluso teniendo de compañeros a Lionel Messi y Neymar. Precisamente, desde la nueva posición del galo, uno de sus socios en ofensiva sería el gran afectado.

De acuerdo con información del diario L’Equipe, el atacante de la selección brasileña podría marcharse de la institución durante el desarrollo del mercado de fichajes. Hay varios factores para que la partida de ‘Ney’ se haga efectiva y uno de ellos tiene que ver directamente con la relación con el nacido en Bondy.

Según el medio galo, Neymar y Mbappé “ya no tienen mucho en común”. Es más, el periódico desveló que Kylian “ya no dudaría en burlarse de su compañero” en privado. Señales más que suficientes para interpretar que los delanteros de Paris Saint Germain perdieron la cordialidad que alguna vez mostraron en público.

En ese sentido, Luis Campos, quien se perfila como nuevo director deportivo en lugar de Leonardo y que es muy cercano a ‘Kiki’, ya tiene anotado el nombre del ex Santos. De hecho, ‘Ney’ habría sido apuntado como “potencial problema” con miras al proyecto deportivo que el club pondrá en marcha hacia la campaña 2022-2023.

Asimismo, el alto mando de PSG cree que Neymar no justificó en ningún momento la cifra récord por la que pagó a Barcelona en 2017 (222 millones de euros). Desde que arribó, el brasileño solamente tuvo chispazos de buen fútbol, pues se pasó gran parte del tiempo entre lesiones, suspensiones y problemas extradeportivos por su agitada vida alejado de los terrenos.

En ese contexto, según L’Equipe, ‘Les Bleus’, con la venia de Mbappé, no pondrán trabas si llega una oferta importante por ‘Ney’. No obstante, en la interna del club creen que ello será complicado. Por descarte, a sus 30 años, es complicado que vaya a la MLS. Mientras que Real Madrid, Manchester United y City, Liverpool o Bayern Múnich no están interesados.

Solamente Newcastle, gracias a la inyección económica de sus nuevos dueños, puede ofertar por Neymar. Las ‘Urracas’ poseen la capacidad financiera para costear el potencial fichajes y cumplir con las expectativas del brasileño, quien es uno de los mejores pagados de la plantilla de PSG tras su renovación de contrato hasta el 2025.