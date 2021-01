La clasificación de Santos a la final de la Copa Libertadores 2020 dejó con una enorme satisfacción a Alexi Stival, o ‘Cuca’, el entrenador del ‘Peixe’. Así lo evidenció el brasileño en rueda de prensa, en la que mencionó las dificultades que pasa el club paulista y le mandó un contundente mensaje a la prensa argentina, que esperaba un Boca Juniors-River Plate para la definición del título.

“Es una satisfacción fuera de lo común porque las dificultades son muy grandes. El club no puede contratar, tiene dificultades para pagar. Los jugadores lo están haciendo por amor, en cualquier otras situación dirían que no pueden jugar así. Me gustaría conseguir ese título”, confesó el director técnico de 57 años.

“En el Maracaná van a estar Palmeiras y Santos representando a Brasil. Y podían ser Boca y River. Toda la prensa hablaba de que iban a cubrir un Boca-River y van a cubrir un Palmeiras-Santos. Podía ser un Flamengo-Gremio y Sao Paulo, o cualquier otro gran equipo, no solo Palmeiras o Santos, el fútbol brasileño, es una victoria nuestra”, aseguró Cuca, al mando de Santos desde agosto del 2020.

Una final completamente brasileña se vivirá para conocer al campeón de la Copa Libertadores 2020. Palmeiras y Santos, verdugos de River Plate y Boca Juniors, respectivamente, se verán las caras en busca de una nueva estrella

La segunda final única de la historia del torneo sudamericano más prestigioso a nivel de clubes se disputará el sábado 30 de enero, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), en el mítico escenario de Rio de Janeiro. La transmisión estará a cargo de ESPN y Claro Sports..