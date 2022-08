Jornada de terror para David De Gea. En 30 minutos del Manchester United vs. Brentford, el equipo de Erik Ten Hag recibió tres goles y en cada uno hubo influencia del portero español. El ‘1′ no pudo contener la pelota, dio un mal pase en salida y no resolvió de la mejor forma en el juego aéreo después de un tiro de esquina.

De entrada, los ‘Red Devils’ salieron de atrás con un saque lateral. El globo quedó en poder de Cristiano Ronaldo, pero la presión local absorbió al astro. De hecho, hubo una recuperación rápida. De inmediato, Josh Dasilva tomó la redonda y desde fuera del área pateó colocado sobre el primer poste. De Gea se estiró y la pelota increíblemente se le escapó de entre las manos. Así, llegó el primer error del golero.

A pesar de ir abajo en la cuenta, los ‘Diablos Rojos’ no renunciaron a salir con el balón dominado desde el portero. Lisandro Martínez entregó a De Gea en corto, luego, el guardameta adelantó con Christian Eriksen. Aquella intervención de David fue muy arriesgada y el pase muy débil. Entonces, Mathias Jensen anticipó al ex Tottenham para definir y añadir el marcador. Otra vez, por segunda ocasión, el guardián del arco se equivocó.

Hubo más en la jornada de Dea Gea. Un tiro de esquina cruzó toda el área de Manchester United. Si bien el español pudo descolgar, nunca tomó una decisión clara sobre qué hacer. De hecho, el español solo siguió todo con la mira y cuando quiso intervenir, llegó la resolución de Ben Mee para colocar el tercero de la jornada en el estadio Brentford Community.

Manchester United vs. Brentford: la previa

Las acciones se desarrollarán en el Brentford Community Stadium de Londres y el árbitro Stuart Attwell será el encargado de impartir justicia. En la primera jornada, los ‘Diablos rojos’ perdieron 1-2, en casa, ante Brighton; en tanto que las ‘Abejas’ igualaron 2-2 en su visita a Leicester City.

El primer partido oficial del entrenador Erik ten Hag al mando del Manchester United salió de la peor manera, puesto que no solo fue una derrota, sino que también hubo un gran déficit en el desenvolvimiento de su equipo. Debido al bajo nivel individual de varios jugadores, el colectivo no pudo potenciarse.

Por su parte, Brentford busca volver a tener una sólida campaña, para seguir en la máxima categoría del fútbol inglés. En el choque de apertura contra Leicester, las ‘Abejas’ arrancaron perdiendo por 2-0, pero reaccionaron de gran forma en la etapa complementaria: Ivan Toney y Josh Dasilva decretaron la paridad.